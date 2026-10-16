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Williams'ın özel 'Doomsday' tasarımı ABD Grand Prix'sinde sergilenecek

Williams, Marvel iş birliği kapsamında hazırladığı özel tasarımını 2026 ABD Grand Prix'si öncesinde Austin'de sergileyecek. Ancak Alex Albon ve Carlos Sainz, hafta sonu yarışta bu tasarımla piste çıkmayacak.

Alex Harrington Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 07:40

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Outside the Paddock



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Williams, Austin'deki Fan Zone'da özel renk düzenine sahip bir gösteri aracı sergileyecek. Ancak bu tasarım Circuit of The Americas pistine çıkmayacak; yalnızca sergilenmek amacıyla kullanılacak.

Williams'ın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Onu Comic Con'da gördünüz, şimdi Austin'deki Fan Zone'da görme zamanı…"

"Marvel temalı bu özel tasarım, Austin'deki Fan Zone'da sergilenecek gösteri aracımızda yer alacak. Onu yakından görmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz!"

Sözü edilen Fan Zone, Austin şehir merkezindeki 800 Congress Avenue adresinde kurulacak. Alan, 19-24 Ekim tarihleri arasında ziyaret edilebilecek. ABD Grand Prix'si ise 25 Ekim'de düzenlenecek.

Gösteri aracı boyunca taraftarların ziyaretine açık olacak etkinlikte, Williams sürücüsü Alex Albon ve takım patronu James Vowles da yer alacak.

Williams ayrıca Circuit of The Americas pistinin simülatörlerini, Zoox'un otonom ulaşım deneyimini ve kamyon simülatörünü de taraftarların beğenisine sunacak. Etkinlik kapsamında Marvel çizgi romanının özel bir 'Austin Edition' versiyonu da yer alacak.

Özel tasarım, bu ayın başında New York Comic Con etkinliğinde ilk kez tanıtılmıştı. Williams, 8 Ekim'de yaptığı açıklamada, merakla beklenen Avengers: Doomsday filminin vizyonuna yaklaşılırken Marvel ile iş birliğine gittiğini duyurmuştu.

Marvel standında aynı gösteri aracı sergilenirken taraftarlar, süper kahramanlardan ilham alan yarış tulumlarını kazanma şansı da yakalamıştı. Ayrıca özel kapak tasarımına sahip 2 bin adet sınırlı üretim çizgi roman dağıtılmıştı.

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- Motorsport.com Ekibi

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