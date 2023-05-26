Williams'ın Gulf temalı özel tasarımları açığa çıktı!
Williams, Gulf ile ortaklık kapsamında dört özel renk düzeni hazırladı, tasarımlar halk oylamasına sunulacak ve sezonun son yarışlarına doğru kullanılacak.
Dört potansiyel tasarımla karşımıza çıkan takım, bu tasarımları halk oylamasına sunacak ve kazanan tasarımı Singapur, Japonya ve Katar GP'lerinde kullanacak.
Gulf normalde 2021 Monako GP'sinde McLaren ile yaptığı tek seferlik anlaşmayı tekrarlamak istiyordu, ancak planlarda daha ilgi çekici değişikliklere gidildi.
Renk düzenleri sırasıyla Heritage, Contemporary, Visionary ve Bolder than Bold isimlerini taşıyor.
Williams FW45 Heritage Gulf livery
Fotoğraf: Williams
İlk tasarım McLaren'in kullandığı renk düzenini anımsatıyor ve Gulf'ın spor otomobil yarışlarında geçirdiği ilk yılları yansıtmayı amaçlıyor. Diğer üç tasarım daha modern.
Williams takım patronu James Vowles, Gulf'un geçmişini yansıtan versiyonu tercih ettiğini belirtti.
Vowles, "Heritage, bana motor sporlarının mükemmel dönemini hatırlatıyor, o zaman her şey sadece yarışmakla ilgiliydi.
"Ford GT40'ın ve sonrasında Porsche'un Gulf sponsorluklu renk düzenleri harika, dolayısıyla kendileriyle ortak olmak ve benzer bir renk düzenini kullanabilme fırsatı yakalamak beni bir hayli heyecanlandırmakta."
Williams FW45 Visionary Gulf livery
Fotoğraf: Williams
"Renk düzenleri sporumuzu ve sporun tarihini temsil ediyor. Muazzam bir mirasa sahip iki marka bir araya geliyor. Tasarımların işe yaramasının sebebi de bu. Mesele tasarımların kendisi değil, arkalarında bıraktıkları miras." dedi.
Modern tasarımların da mevcut kitleyi çekebileceğini düşünen Vowles, "F1 artık farklı zevklere sahip bir izleyici kitlesine sahip."
"Karşımızda tarihi bir markanın tasarımı var, ancak bu tasarım farklı modern versiyonlara da sahip. Bunun F1'in mevcut demografisine uyduğunu düşünüyorum."
"F1 son 10 yılda muazzam bir şekilde büyüdü. Dikkatle bakarsanız, artık yetişkin ve yaşlıların değil, gençlerin ve kadınların spora daha bağlı olduğunu görüyoruz."
Williams FW45 Contemporary Gulf livery
Fotoğraf: Williams
"Açıklaması zor ama farklı şekillerde yorumlandıklarında tasarımların oldukça modern göründüklerini söyleyebilirim." dedi.
Gulf International CEO'su Mike Jones da şirketin yeni tasarımlar denemekten mutlu olduğunu söylüyor.
Jones, "Williams ile ortaklığımız eSpor mücadelelerine kadar uzanıyor, dolayısıyla aklımızda bu tür bir ortaklık da vardı."
"Modern tasarımlarımız bu ortaklığa vurgu yapıyor, nitekim Williams renkleri tasarımlardan birinde yer alıyor."
"Geleneksel olarak mı ilerleyeceğiz, yoksa daha farklı bir yoldan mı gideceğiz? Daha farklı üç renk düzenine de sahibiz, herkesin kendi favorisi var." dedi.
Williams pilotu Alex Albon'un tercihi ise Vowles gibi geleneksel tasarım.
Albon, "Geleneksel tasarım benim için harika. Ben basit bir adamım, temiz çizgileri severim. Eskiden kasklarımı sade bir tasarıma oturtmaktan çok hoşlanırdım."
"Artık oldukça sıkıcı kasklar kullanıyorum, sanırım olgunlaştım!" dedi.
Williams FW45 Bolder Than Bold Gulf livery
Fotoğraf: Williams
Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı"
Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı" Vowles: "Sargeant işleri kontrol altına almalı"
Albon: "Hızımız yeterli değil"
Albon: "Hızımız yeterli değil" Albon: "Hızımız yeterli değil"
Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi
Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi Resmi: Sargeant sprint yarışından çekildi
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