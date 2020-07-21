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Formula 1 / Son dakika

Williams'ın "güçlü" güncelleme paketini Britanya'da her iki sürücü de alacak

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Williams'ın "güçlü" güncelleme paketini Britanya'da her iki sürücü de alacak
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matt Somerfield
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Tem 2020 11:03

Williams Formula 1 takımı, sezonun bir sonraki yarışı olan Britanya Grand Prix'sinde her iki araçta da yeni güncelleme paketinin olacağını açıkladı.

George Russell geçen hafta sonu yapılan Macaristan GP'sinde yeni güncellemeleri kullandı ve Alex Albon'un Red Bull'unu sıralama turlarında mağlup ederek 12. oldu.

Takım, düşük yakıttaki güçlü performansın aksine yarış temposunun neden bu kadar kötü anlamaya çalışıyor.

Williams'ın araç performans şefi Dave Robson, Russell'ın Avusturya ve Macaristan'da kullandığı parçaların, Britanyalı sürücünün Cumartesi günü Hungaroring'de güçlü bir performans sergilemesinde kilit öneme sahip olduğunu belirtti.

“Güncellemeler burada oldukça büyük bir etki yarattı. Bu yüzden muhtemelen Nicholas için durumun George'a kıyasla biraz daha zor olacağı en başından beri açıktı."

Williams, güncellemenin getirdiği avantajın tam olarak ne kadar büyük olduğunu henüz bilmiyor. Ancak Britanya Grand Prix'sinde her iki aracın da bu güncellemelere sahip olacağını söylüyor.

Robson, “Zaman farkı değişiyordu. Avusturya'daki sıralama turları ıslak zemindeydi, bu yüzden bir şey söylemek zor, ama her ikisini de test ettikten sonra, yeni güncellemenin açık bir avantaj getirdiğine oldukça ikna olduğumuzu söyleyebilirim."

“Bu yüzden her ikisi de Silverstone'daki bir sonraki yarışta bu parçaları kullanacaklar." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW43, leads Alex Albon, Red Bull Racing RB16
George Russell, Williams FW43

Williams hem aerodinamik hem de mekanik güncellemeler getirdi.

Aerodinamik tarafta, Russell ve Latifi, Avusturya'da iki farklı arka kanat konfigürasyonuna sahiplerdi.

Latifi yüksek yere basma gücüne sahip arka kanadı kullanırken, Russell daha az yere basma gücüne sahip olan kaşık tarzı arka kanadı tercih etmişti.

Steiermark GP'de her iki sürücü de kaşık tarzı arka kanadı ve daha uzun kenar plakalarına sahip olan yeni bir T-Kanat tasarımını denediler.

Macaristan'da her iki sürücü de daha fazla yere basma gücüne sahip olan arka kanatla yeni T-kanadı kullandılar. 

En çok ilgi çeken nokta ise takımın ilk üç yarışta her iki araçla da dönüşümlü olarak denediği yeni süspansiyon tasarımıydı. Bu tasarımla ön süspansiyonun geometrisi değişirken, aerodinamik anlamda bazı faydalar elde edilmek adına daha ince şekilde tasarlandı.

Bu, aracın yol tutuşunu etkilemekle kalmıyor, aynı zamanda -performans ve dayanıklılık anlamında- lastik davranışları üzerinde de önemli bir etkiye sahip oluyor. Ayrıca aracın ön tarafında (fotoğrafta kırmızı okla gösteriliyor) yeni bir kanatçık denendi.

George Russell, Williams FW43 downwash fin & T-Wing detail

George Russell, Williams FW43 downwash fin & T-Wing detail

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

 

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Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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