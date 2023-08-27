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Williams'ın gelecek sezon için önceliği Sargeant; Mick veya Palou düşünülmüyor

Williams takım patronu James Vowles, son zamanlarda sürekli konuşulan Mick Schumacher ve Alex Palou gibi isimlere rağmen gelecek sezon için önceliği Logan Sargeant'a vermiş vaziyette.

Altay Gök
Ekleyen:
Logan Sargeant, Williams Racing

Williams akademisinden yetişen ve geçen yıl Formula 2'de yılın çaylağı olmasının ardından uzun zamandır beklediği F1 fırsatını yakalayan Sargeant pek de iyi bir çaylak sezonu geçirmiyor.

Şu ana kadar tüm sıralamalarda takım arkadaşı Alex Albon'un gerisinde kalan Sargeant, yarış temposunda da istikrarlı bir performans sergileyemiyor.

Amerikalı pilotun beklentileri karşılayamaması, doğal olarak kendisinin koltuğunu kaybedeceği iddialarını da yanında getirdi.

Koltuk için en sesli konuşulan isim Mercedes test pilotu Mick Schumacher, ancak IndyCar şampiyona lideri Alex Palou ve F2 sürücüsü Frederik Vesti'nin de isimleri geçmekte.

Mercedes yıllarında genç sürücülerin gelişiminden sorumlu olduğu için çaylakların karşılaştığı zorlukları iyi bilen James Vowles ise her şeye rağmen Sargeant'a güveniyor.

The Mirror'a konuşan Vowles, "A planımız Logan'a yatırım yapmak ve ondan en iyi şekilde faydalanmak."

"Tüm bu insanların henüz 20'li yaşlarında olduklarını unutuyoruz, ancak hepsi kendilerini toparlamayı başarmış, eğitimli ve ne yapmaları gerektiğini bilen insanlar." 

"Logan elbette F1'in bir meritokrasi olduğunu ve performans göstermesi gerektiğini biliyor, ancak takımda suçlamama kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz."

"Örneğin birini alır ve sadece 'işini yeterince iyi yapmıyorsun' derseniz ne olur? Elbette duruma pek de yardımcı olmaz."

Logan Sargeant, Williams W45

Logan Sargeant, Williams W45

Fotoğraf: Erik Junius

"Logan'ın bilmesi gereken şey, muazzam bir potansiyele sahip olduğu. Kendisinin yolculuğunu bir sene öne çektiğimizi biliyor ancak en doğru karar buydu."  

"Şu anda ihtiyacı olan şey, bu sezon öğrendiklerini iyi bir şekilde kullanabileceği, sorunlar ya da hatalar hakkında endişelenmeyeceği ama bunları her hafta geliştirmeyi öğreneceği bir ortam."

"Bu yıl çaylaklar için açık ara en zor yıl. Artık 'normal yarış hafta sonlarımız' yok. Her şey sürekli değişiyor, ne olup bittiğini anlayamıyorsunuz."

"Logan ise mevcut durumu olgunlukla karşılıyor, arkasını kolladığımızı ve onu desteklemek için burada olduğumuzu biliyor." dedi.

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images

Sargeant'ın yerine diğer seçeneklerle zaman zaman konuştuğunu da belirten Vowles, herhangi bir isimle görüşme halinde olduğu iddialarını ise reddetti.

Vowles, "Her zaman karşınıza başka seçenekler çıkacaktır, bu sporun doğasında var. Telefonu hemen kapatmak aptallık olur."

"Birçok sürücüyle temas halinde olduğumu söylemek doğru olur ama bu aktif bir görüşme olduğu anlamına gelmiyor. Özetlemek gerekirse, [Sargeant'ın yeri] için kimseyle görüşmüyoruz."

"Griddeki çoğu sürücüyle ve IndyCar'daki yaklaşık dört sürücüyle iyi bir ilişkim var, çünkü onlar gerçekten iyi pilotlar ve bir gün bir şansı hak ediyorlar."

"Ancak bizim odak noktamız Alex [Albon], Logan ve onlara kazanabilecekleri ortamı yarattığımızdan emin olmak." dedi.

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