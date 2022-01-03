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Williams'ın Albon için Red Bull ile yaptığı görüşmeler o kadar da zor olmamış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Williams F1 takım patronu Jost Capito, Alexander Albon seçimini yaparken George Russell ile görüştüklerini doğrularken, Red Bull'la yaptıkları görüşmelerin o kadar da zor ilerlemediğini belirtti.

Williams'ın Albon için Red Bull ile yaptığı görüşmeler o kadar da zor olmamış

George Russell, takımla geçirdiği üç yılın ardından Williams'tan ayrıldı ve yeni sezonda Mercedes'te Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olacak. İngiliz ekip, Russell'dan boşalan koltuk için Red Bull'un genç sürücü programında yetişen Albon'da karar kıldı.

Albon 2019 ve 2020 yıllarında Toro Rosso/Red Bull için mücadele etmişti ve geçen yılı da yedek pilot olarak geçirmişti.

İlginç şekilde Russell ve Albon, birbirleriyle oldukça iyi anlaşıyorlar. Albon'un Russell'ın yerine geçmesi de bir tesadüf değil çünkü Russell, Williams patronu Jost Capito ile görüşürken Albon'u almalarını şiddetle tavsiye etti.

Williams takım patronu Jos Capito, Formel1.de'ye yaptığı açıklamada Russell ile konuştuğunu söyledi ve şunları ekledi: "Bunu yapmak mantıklıydı çünkü takımda çok önemli bir rolü vardı."

"Benim de onunla çok dostane bir ilişkim var. Bu yüzden ona bazı sürücüler hakkında ne düşündüğünü sordum."

"Alex'in kendi açısından Williams için en doğru sürücü olduğu konusunda tamamen netti."

Williams'ın seçenekleri arasında, takımın motor ve vites kutusu tedarikçisi Mercedes'in genç yeteneği Nyck de Vries da vardı. Ancak takımın tercihi Albon'dan yana oldu.

Anlaşma sürecini anlatan Capito, "Çoğu konuyu Christian [Horner] ile görüştüm. Red Bull, Alex'in bir F1 koltuğu bulmasını gerçekten çok istiyordu."

"Bu yüzden müzakereler çok zor geçmedi. Koltuk bulma konusunda onu desteklemeye çalıştılar ve biz de Alex'i ekibimizde istedik."

"Alex'in Red Bull'dan ayrılıp bize katılmasıyla alakalı Toto'nun hiçbir problemi yok. Müzakereler gerçekten dışarıdan göründüğü kadar zor değildi.”

Capito, yakın bağlar ve teknik anlaşmalara rağmen Mercedes'in sürücü seçiminde söz hakkı olmadığını söyledi.

"Onlara karşı başka bir yükümlülüğümüz yok. Mercedes için de sürücülerle ilgili kararın her zaman için bize ait olduğu açıktı."

"Takım için olabilecek en iyi sürücüleri seçiyoruz. Bu, Mercedes'in de çıkarına olan bir şey, sonuçta onlar da müşteri ekiplerinin olabildiğince iyi performans göstermesini istiyorlar."

"Bu hiç tartışılmadı. Toto ile uzun yıllardır iyi bir ilişkim var ve hiçbir şekilde bozulmadı.”

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