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Formula 1 / Son dakika

Aitken, Güney Kore'nin F1'e olan ilgisine şaşırmış

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Aitken, Güney Kore'nin F1'e olan ilgisine şaşırmış
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, Editör

İngiliz-Koreli sürücü Jack Aitken geçen yıl F1'deki ilk yarışı ardından Güney Kore'deki taraftarlardan gelen yoğun destek ve ilgiden biraz bunalmış durumda. Genç pilot bu desteği, Doğu Asya pazarına girmek isteyen takımların dikkatini çekmek için kullanmak istiyor.

Hamilton'ın pozitif çıkan COVID-19 testi ardından Russell, Sakhir GP'de Mercedes adına yarışmıştı. Williams'taki bu boş koltuğa da Aitken geçmiş ve Sakhir GP ile F1'deki ilk yarışına imza atmıştı.

İskoç bir baba ve Koreli bir annenin çocuğu olarak Londra'da dünyaya gelen Aitken, Bahreyn'deki yarışı 16. sırada tamamlamasına rağmen Kore'de bir hareketlilik yaşanmasına neden oldu.

South China Morning Post'a verdiği demeçte Aitken, "Beklediğimden daha büyük bir tepki geldi. Bu şaşırtıcıydı çünkü F1 Kore'de o kadar popüler değildir."

"Motor sporlarına ilgi hâlâ çok yeni. Benim için yarışları takip eden pek çok Koreli taraftar var." dedi.

Japonya, 1976'da takvime giren ilk Asya ülkesi oldu. Malezya (daha sonra sonra F1'le bağlarını kesse de) Japonya'yı izleyen ikinci ülke olmuştu. Listeye 2004'te Çin, 2008'de Singapur katıldı.

Şimdi Orta Doğu'da gerçekleşen birçok yarışa tanık oluyoruz. Güney Kore de 2010-2013 yılları arasında dört yarışa ev sahipliği yapmıştı.

Motor sporlarının bölgedeki popülerliğini artırmak istediğini söyleyen Aitken, "Motor sporlarının maliyetli ve pazar değeri olduğu kanıtlandı."

"Doğu'daki pazarlar çok çekici. Kore de kesinlikle bu listede üst sıralarda yer alıyor."

"Eğer [üreticiler] kendilerini 'pazarlanabilir' hale getirmek isterlerse ben onlar için büyük bir artıyım." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Zeynep Temel

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