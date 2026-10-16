Formula 1

Williams'ın 2027 aracının adı 'FW50' olacak!

Williams, Formula 1'deki 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 2027 sezonunda kullanacağı aracın adının FW50 olacağını açıkladı. Takım eni aracını şubat ayında tanıtmayı planlıyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 13:40

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Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Grove merkezli ekip, Ferrari ve McLaren'ın ardından Formula 1'de 50. yıl dönümüne ulaşan üçüncü takım olacak.

Takım, lansmanın kesin tarihini henüz açıklamasa da 2027 boyunca düzenlenecek kutlamaların ilk ayrıntılarını paylaştı.

Londra'daki 26 Leake Street adresinde, W50 Live adı verilen bir taraftar sergisi düzenlenecek. Sergide Williams'ın tarihine damga vuran araçlar yer alacak. Bunlar arasında takımın 1977'de yarıştığı ilk Formula 1 aracı FW06 da bulunacak.

Sergide ayrıca 1987'de şampiyonluğa ulaşan FW11B, 1992 sezonuna damga vuran FW14B ve Jacques Villeneuve'ün şampiyonluğa ulaştığı FW19 sergilenecek. Williams'ın daha yakın dönemde kullandığı bazı araçların yanı sıra FW50 gösteri aracı da ziyaretçilerle buluşacak.

Britanya Grand Prix'si öncesinde taraftarlar, Williams'ın kendi evindeki yarışta kullanacağı özel tasarımın belirlenmesine katkıda bulunabilecek.

James Vowles, Williams

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Williams takım patronu James Vowles, 50. yıl dönümü hakkında şunları söyledi: "Frank Williams'ın, motor sporlarının güçlü takımlarına karşı yarışmak ve kazanmak kararlılığıyla neredeyse sıfırdan bu takımı kurmasından bu yana 100'den fazla Formula 1 takımının gelip geçtiğini düşünmek inanılmaz."

"Bağımsızlık, tutku ve kazanma konusundaki bitmek bilmeyen arzumuz, 50. yılımıza girerken hâlâ DNA'mızın bir parçası."

"Düzenleyeceğimiz kutlamalarla Williams'ın mirasını şekillendiren kahramanları ve hikâyeleri yeni nesil taraftarlarla buluşturacağız. Bu taraftarlar, daha büyük başarılara ulaşmamız için bizi geleceğe taşıyacak."

Formula 1 CEO'su Stefano Domenicali de Williams'ın yıl dönümünü kutlayarak şu ifadeleri kullandı: "Williams'ın Formula 1'deki 50. yılını kutlamak inanılmaz."

"Sir Frank Williams, kararlılık, dayanıklılık ve başarıya ulaşma konusund"aki tavizsiz arzu üzerine kurulu, sporumuza damga vuran takımlardan birini yarattı.

"Bu değerler, Williams'ın olağanüstü hikâyesinin yeni bölümünü yazdığı bugün de takıma ilham vermeye devam ediyor."

"Williams yalnızca tarihimizin önemli bir parçası değil, aynı zamanda Formula 1'in kimliğinin de ayrılmaz bir unsuru. Takımın başarıları, anıları ve unutulmaz anları, sporumuzda daima özel bir yere sahip olacak."

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- Motorsport.com Ekibi

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