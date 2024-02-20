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Formula 1

Williams'ın 2024 F1 aracı ortaya çıktı

Williams'ın yeni Formula 1 aracı Salı günü Bahreyn pistinde yapılan shakedown sürüşü sırasında ilk kez görüntülendi.

Jonathan Noble
Jonathan Noble
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Williams FW46

Williams FW46

Williams

Grove merkezli ekip şimdiye kadar sadece bu ayın başlarında New York'ta düzenlenen bir etkinlikte yeni görünümüyle sezon lansmanı yapmıştı.

Hava koşullarındaki belirsizlik nedeniyle bu ay Silverstone'da bir çekim günü sürüşü planından vazgeçen ekip, bunun yerine resmi sezon öncesi testlerinin başlamasından bir gün önce yeni FW46 aracını tanıttı.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda Logan Sargeant'ın elindeki yeni aracın Sakhir pistindeki garajdan çıktığı görülüyor.

 

Williams, yeni sahibi Dorilton Capital ve geçen yılın başında göreve getirilen takım patronu James Vowles yönetiminde bir yenilenme sürecinden geçiyor.

Vowles, takımın bu sezon için ihtiyaç duyduğu adımı atmaya daha fazla odaklanabilmesi için 2023 aracının geliştirilmesini erkenden durdurmayı tercih etti.

Geçen yılın sonunda konuşan Williams araç performansı başkanı Dave Robson, yeni aracın radikal bir şekilde farklı görünmeyeceğini, ancak performansta iyi bir sıçrama sağlayacağını umduğunu söyledi.

Williams FW46

Williams FW46

Fotoğraf: Williams

Bunun bir evrim mi yoksa bir adım değişikliği mi olacağı sorulduğunda Robson şunları söyledi: "Bence her ikisinden de biraz var. Görünürde bir evrim gibi görünecek ama bence incelikleri umarım oldukça farklı olur."

"Yani ön kilitleme, bazı denge özellikleri gibi şeyler, umarım şimdi bazı büyük adımların kilidini açacağız. Bu Bahreyn testlerini sadece üç gün için daha zorlu hale getirecek, çünkü bence tam olarak umduğumuz şeyi yapmayacak."

"Bunu en üst düzeye çıkarmak için yapılacak çok iş olacak, ancak umarım performansta bazı büyük değişiklikler göreceğiz her ne kadar görünürde radikal görünmese de." 

Williams FW46

Williams FW46

Fotoğraf: Williams

Williams geçen yılın takımlar şampiyonasını yedinci sırada tamamlayarak cesaretlenmiş olsa da, FW45 belli şartlarda zorlandı.

Robson, "Bence sürekli olarak tutarsızdı. Sanırım ne zaman zorlanacağımızı tahmin edebiliyoruz ki bu da aracın dengesi üzerindeki etkisi açısından bizi hâlâ diğer takımlardan daha fazla etkileyen şey rüzgar."

"Bazı viraj tipleri var, özellikle de uzun, 190 derecelik virajlar, eğer rüzgar varsa, virajı dönerken hepsinin farklı rüzgar yönlerinde olduğunu görürsünüz. Ve bu tür virajlara önden kilitlenerek girmek zordur." dedi.

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