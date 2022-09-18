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Formula 1 Haberler

Williams'ın 2023 için hedefi Amerikalı Sargeant

Williams, 2023 Formula 1 sezonu öncesinde pilot kadrosuna tam olarak karar vermeden önce Logan Sargeant'ın süper lisans alıp alamamasına bakacak.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Williams'ın 2023 için hedefi Amerikalı Sargeant
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Sargeant ve Williams'ın yedek pilotu Nyck de Vries'ın isimleri 2023 için Nicholas Latifi'nin yerine anılıyordu. de Vries, Monza'da Alex Albon'un yerine çıktığı yarışta çok güçlü bir şekilde 9. olarak bu pozisyonunu sağlamlaştırdı.

Ancak de Vries'in adı artık farklı takımlarla da anılıyor. Hollandalı pilota Alpine'in 2021 F1 aracıyla test yapması yönünde teklif giderken diğer taraftan Red Bull, AlphaTauri için kendisiyle ilgilenmeye başladı ve hatta Helmut Marko, Colton Herta'nın 2023 için gerekli süper lisansı alamayınca e Vries ile bir görüşme yaptı.

De Vries Red Bull tarafına katılırsa, bu durumda Williams Sargeant'a odaklanacak. Formula 2'deki ilk sezonunda oldukça güçlü performans sergileyen Sargeant, Austin yarışı hafta sonunda Williams ile birinci antrenman seansına çıkacak.

Ancak Sargeant'ın gelecek sene F1'de yarışabilmesi için Abu Dhabi'deki son yarışın ardından şampiyonada ilk 5'te yer alması gerekiyor. Şu anda 135 puanla şampiyonada 3. sırada bulunan Sargeant'ın süper lisansında yeterli puana ulaşabilmesi için sorunsuz bir hafta sonu geçirmesi gerekiyor çünkü arkasındaki Jack Doohan, Jehan Daruvala ve Enzo Fittipaldi'nin 126, Liam Lawson'un 117, Frederik Vesti'nin 114 ve Juri Vips'in 110 puanları bulunuyor. Yani en ufak bir talihsizlikte şampiyonada sıralama çok hızlı bir şekilde değişebilir.

Logan Sargeant, Williams Academy Driver

Logan Sargeant, Williams Academy Driver

Photo by: Williams

Sargeant'ın gerekli süper lisans puanlarını alamaması halinde Williams'ın başka bir isim araması gerekecek.

De Vries gibi 2021 Alpine aracıyla test yapacak olan Antonio Giovinazzi'nin de Alpine'le test yapması planlanıyor. Giovinazzi'nin adı Haas'ta Mick Schumacher'in yerine anılıyor. Haas Schumacher ile devam etmezse, bu durumda o da Williams için adaylardan olabilir.

Williams için bir diğer seçenek, Alpine destekli Doohan olabilir.

Williams'ın Takım Patronu Jost Capito, gelecek sene bir çaylak isim yarıştırmaya açık olduklarını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Capito, "Oldukça fazla aday var. Oldukça fazla genç pilot ve biraz deneyimli pilot var. Yani farklı felsefeler, farklı stratejiler olabilir."

"Takım olarak farklı stratejiler belirleyebiliriz. Çok fazla önde olmadığımız için iki deneyimli pilota ihtiyacımız yok. Bu açıdan biraz deney yapabilir ve genç pilotları takıma katabiliriz. Bakalım en iyi aday kim olacak." dedi.

Sargeant'ın F1'de yarışmaya hazır olup olmadığı sorulduğunda Capito, "Hazır olduğunu düşünüyorum. Evet, biraz puana ihtiyacı var. Tabii ki, gerekli puanları alamazsa, hiçbir şey yardımcı olamaz. Ancak evet, gerekli puanı alırsa, hazır olduğundan eminim." dedi.

Özellikle Herta konusunda yaşanan anlaşmazlıkların ardından Amerikalı Sargeant'ın F1'e girişi, Williams'a reklam açısından büyük katkı sağlayabilir. Ancak Capito, bu konuda büyük bir motivasyonlarının olmadığını söyledi.

Capito, "Onu bu yüzden almayız. Onun hazır ve yetenekli olduğunu düşündüğümüz için onu yarıştırırız. Yoksa F2'de bir sene daha geçirebilir." dedi.

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