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Formula 1 / Son dakika

Williams'ın 2021'deki rüzgar hassasiyeti, aerodinamide attığı adım kaynaklı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Williams takımı, 2021 F1 aracında yere basma gücü ve sürüklenme seviyesinde attığı başarılı adımın ardından aracın rüzgara karşı hassas hale geldiğini açıkladı.

Williams'ın 2021'deki rüzgar hassasiyeti, aerodinamide attığı adım kaynaklı

Williams pilotu George Russell, Bahreyn'deki başarılı geçen sezon öncesi testlerinin ardından araçta takip ettikleri tasarım felsefesi nedeniyle 2021 sezonunun kendileri için inişli çıkacağını söylemişti.

Hem Russell, hem de takım arkadaşı Nicholas Latifi bu hafta yine benzer açıklamalarda bulundular ve rüzgarlı yarışların kendilerini olumsuz etkileyeceğini dile getirdiler.

Williams'ın Araç Performans Bölümü Başkanı Dave Robson, 2021 F1 aracında yere basma gücünü arttırırken sürüklenmeyi azalttıklarını ancak bunun sonucunda aracın rüzgara karşı aşırı hassas bir hal aldığını söyledi.

Robson, "Her aerodinamik aracın sapma hassasiyeti vardır. Ve hiç yere basma gücü üretmeyenlerin de. Yani bir nevi gittiğimiz yere göre değişiklik olabilir."

"Bu konuda biraz kötüye gittik. Kasıtlı olmadı ancak yere basma gücünü arttırırken sürüklenmeyi azaltmak için bazı atılımlar yaparken, bu tür şeyler yapmanız gerekir."

"Temel bir araca sahip olduğunuzda, onun sapma hassasiyeti üzerinde çalışmaya başlarsınız ve onu hızlandırmayı umarsınız. Aracı geliştirmenin bir yolu kesinlikle budur."

"Şu anda böyle bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim."

"Şu an o aşamadayız. Hem düzlükteki yere basma gücü seviyemiz, hem de sürüklenme seviyemiz geçen seneden daha iyi durumda."

"Bunun için ödediğimiz bedel, aracın rüzgara karşı hassasiyetinin artmış olması. Şu anda yapmamız gereken şey, iyi şeyleri korumak ve sapma hassasiyetini iyileştirmeye çalışmak." olacak.

 

Bu sorunu 2021 sezonunda aşıp aşamayacakları sorulduğunda ise Robson, "Bazı güncellemeler planlıyoruz."

"Fabrika ve aerodinamistlerimiz şu anda bu konu üzerinde çalışıyorlar."

"Ancak fabrikanın çoğu genel olarak gelecek seneki araca odaklandığı için normalden daha az güncelleme olacak."

"Tabii ki bu sene rüzgar hassasiyetini iyileştirmek istiyoruz ve birkaç yarış içerisinde bu yönde adım atmamıza yardımcı olacak bazı test parçaları olacak. Planımız bu yönde."

"Bu aracı nasıl daha iyi kullanacağımızı anlayabilirsek, o zaman öğrendiğimiz şeyleri doğrudan parça kıyaslaması olarak olmasa da gelecek seneki aracın felsefesinde kullanabiliriz." dedi.

Dünkü sıralamalarda Russell, 2020'nin başından beri 10. kez sıralamalarda 2. seansa geçmeyi başardı ancak İngiliz sürücü, Q2'deki derecesinde ilk seansa göre daha yavaş kaldı.

Robson, "Q1'de bilerek 3 tur attık çünkü rüzgar yönündeki değişimin araçta ne yaptığını anlamak istedik."

"Bu yüzden Q2'de kullanabileceği lastiği ilk seansta kullanmış oldu. Tam olarak bir hızlı tur atmadı ancak yine de kullanılmıştı. Onun dışında turunda yanlış bir şey yoktu. Sadece o lastiklerin yol tutuşu azalmıştı." dedi.

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Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Alex Kalinauckas

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