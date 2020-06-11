Williams'ı satın almak isteyen üç farklı aday olabilir

Son yıllarda gridin en yavaş takımı olan Williams, yaz sonuna kadar takımı başka bir alıcıya satmayı düşünüyor ve genel olarak Michael Latifi ismi ön plana çıkıyor.

F1'in motor sporları şefi Ross Brawn, Williams'ı satın almak isteyen ciddi alıcılar olduğundan bahsetmişti ve şimdi İtalyan La Gazzetta dello Sport üç pilotun yer aldığı bir liste yayınladı.

Buna göre takımı satın almak isteyen üç isim var.

Birincisi Motorsport.com'un daha önce açıkladığı Michael Latifi.

Latifi'nin İngiliz ekibe 22 milyon euro kredi verdiği biliniyor. Muhabir Mario Salvini, "Oğlu Nicholas'ın kariyeri onun için çok önemli ancak spora olan ilgisi daha büyük." dedi.

Latifi, aynı zamanda McLaren'da da hisseye sahip.

Williams'ı satın almaya ilgi gösteren ikinci isim, bir başka pilotun babası olan Dmitry Mazepin.

Rus milyarderin oğlu Nikita şu anda Formula 2'de yarışıyor.

Salvini, "Mazepin daha önce Racing Point'i de satın aldı ancak yönetim, takımı Lawrence Stroll'e satmayı tercih etti." dedi.

Üçüncü potansiyel alıcı ise 2005 yılında Minardi ile antrenmanlara katılan Chanoch Nissany. İsrailli bir girişimci olan Chanoch'un oğlu Roy da şu anda Formula 2'de yarışıyor. Aynı zamanda Williams'ın yedek pilotu.

La Gazzetta dello Sport'a göre Chanoch, İsrail hükümeti de dahil olmak üzere İsrail'den büyük bir finansal destek alabilir.

Mevcut bağlantılarından ötürü Michael Latifi diğerlerinden bir adım önde görünüyor. Ancak Dmitry Mazepin'in sahip olduğu servet diğer isimlere göre daha yüksek gibi görünüyor.