Williams'ı en geriden podyuma çıkaran değişiklikler

Ancak kış testleri başladığında takım, aerodinamik açıdan çok hassas bir araca sahip olduğu için takım için durum pek parlak görünmedi. George Williams ve Nicholas Latifi, rüzgarlı günlerde aracı sürmekte zorlanıyordu.

Rüzgarlı ilk yarış Bahreyn'de beklenen zorluklar yaşandı ve takımın bir kez daha en geride kalacağı düşünceleri ortaya çıktı.

Ancak sezon ilerledikçe Williams için her şeyin daha iyiye gittiği anlaşıldı. Takımın talihi döndü ve Williams takımlar şampiyonası için çok değerli puanlar almakla kalmadı, aynı zamanda tam olarak gerçekleştirilemeyen Belçika GP'de podyum sonucu elde etti.

Dış faktörler

Dorilton Capital'in takımı satın almasının ardından takıma önemli isimler katıldı, ekstra finansman sağlandı ve farklı bir yaklaşım sergilendi. Tüm bunların takımın parlamasında etkili oldu.

Bu sene gelen kurallarla kaynak kullanımına gelen kısıtlamalar da takıma yardımcı oldu. Sezonun ilk yarısında şampiyonanın dibinde yer alan takım, aerodinamik kısıtlama sisteminde en avantajlı olan taraftı. Bu sayede Williams rüzgar tünelinde ve CFD'de en çok çalışma hakkına sahip takımdı.

Williams, Macaristan'a kadar ilk puanlarını kazanamadı ancak senenin ikinci yarısı için aerodinamik kısıtlama 1 Temmuz'a kadar alınan sonuçlara göre belirlendi. O dönemde Williams, Haas'ın önünde 9. sıradaydı. Böylece %112.5'luk gelişim hakkı %110'a gerilemiş oldu.

Williams şu anda 8. sırada bulunuyor. Sene sonuna kadar yerini korursa - ki öyle görünüyor - o zaman 2022'de gelişim hakkı biraz daha azalacak ve %105'e düşecek. Ancak bu pek dert edilecek bir durum değil çünkü 2022 ile 2025 yılları arasında pozisyona göre gelişim hakları daha fazla olacak. Yani ön taraftakiler daha az rüzgar tüneli hakkına sahip olurken arkalarda yer alanlar daha fazla rüzgar tüneli hakkına sahip olacak ve aradaki fark, 2021'e göre daha ciddi olacak.

Örnek olarak; şampiyonayı ilk sırada tamamlayan takımın rüzgar tüneli kullanım hakkı %90'dan %70'e düşecek. Şu anda %100 gelişim hakkına sahip olan 5. sıra ise 7. sıraya gerilemiş olacak.

Kaynak kullanımında yapılan bu düzenlemenin yanında Williams'ın son dönemde rüzgar tünelinde güncelleme yapması ve araç gelişiminde yeni bir yaklaşıma sahip olması, takımın yükselmesinde yardımcı oluyor.

Düzenli gelişim

Aero F1'de kral olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Williams, sezon boyunca FW43B'nin aerodinamisini geliştirmeye devam etti.

Williams FW43/FW43B brake drum comparison Photo by: Giorgio Piola

Takım, sezonun ikinci yarışının yapıldığı Imola'da ön fren kanalında küçük ama kayda değer bir güncelleme yaptı ve hava girişinin şeklini değiştirdi.

Bu sayede hava kanalının alt tarafında daha fazla alan çıktı ve takım oraya daha fazla kanatçık ekledi.

William FW43B floor comparison

Williams, Z şeklinde kesikli tabana geçme konusunda da geç kalmadı. Takım, sezonun ikinci yarısında bu tarz tabana geçiş yaptı.

Ancak takım, Z şeklinde kesikli tabana ilk geçtiği dönemde tabandaki diğer kanatlarda değişiklik yapmadı.

Daha sonrasında takım, tabanın arka tarafında bulunan r şeklindeki kırmızı renkle gösterilen kanatçıkları Fransa GP hafta sonunda yeşil renkle gösterilen kanatçık dizisi ile değiştirdi.

William FW43B floor fins

Bir diğer güncelleme 3. yarış olan Portekiz'de geldi. Takım, 2020'den beri kullandığı bir çözümü Ferrari'nin kullandığı bir çözümle değiştirdi.

Sezon başında difüzörün yanlarında yatay kanatçıklar kullanılırken, Portekiz'de bu bölümdeki kanatçıklar Ferrari tarzı dikey kanatçıklarla değiştirildi. Bu kanatçıklar daha kısa olan fren kanalı üzerinde yer alan kanatçıklarla paralel çalışıyor.

Williams FW43B bargeboard comparison

Fransa'ya getirilen ilk büyük güncellemede takım, bargeboard bölümünde rüzgar hassasiyeti konusunda pilotlara yardımcı olacak güncellemeler yaptı.

Bargeboard'un ön tarafında yer alan dışa dönük kanatçık dizisinin sayısı artarken (yeşil sıra) aynı zamanda kırmızı renk ile gösterilen ikinci sıra eklendi.

Diğer taraftan McLaren'a benzer şekilde bumerang kanadın altına sarı renk ile gösterilen aşağı yönlü kanatlar eklendi.

Williams bir başka genel trend haline gelen ana dikey parçanın üst kısmını da (mavi renk ile gösterilen bölüm) düzenledi ve küçük parçalara böldü.

William FW43B diffuser comparison

Fransa'daki güncelleme paketinde difüzörün tasarımında da değişiklik yapıldı ve en dışarıda yer alan dikey sarkıtın boyu azaltıldı.

Bu sene birçok takım bunu yaptı. Yeni kurallar, takımların bu bölümdeki hava akımı yapısına göre değişiklik yapmasını sağladı.

Williams FW43B comparison

Williams'ın bu sene sahip olduğu farklı kaynak kullanımı, takımın yıllar sonra Monza'ya ilk defa özel bir güncelleme getirmesini sağladı.

Takım genelde diğer yüksek hızlı pistlerde kullandığı kanatları Monza'da da kullanıyor ve bu yüzden aerodinamik açıdan zararlı çıkıyordu.

Ancak takım bu sene hem düşük yere basma gücü üreten arka kanat getirirken, aynı zamanda ön kanadın en üst flapinde de benzer bir güncelleme yaptı.

2022 ve sonrası

2022'de gelecek büyük kural değişiklikleriyle takımların güç dengelerinde büyük değişiklikler görebiliriz.

Ancak bütçe sınırı ve kaynak kullanımına getirilen sınırla birlikte Williams gibi takımların ön tarafa daha fazla yaklaşıp yaklaşamayacağını görmek ilginç olacak.