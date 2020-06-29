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Formula 1 / Son dakika

Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı

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Williams, zorluklara rağmen Spielberg için önemli güncellemeler hazırladı
Ekleyen:
, Editör
29 Haz 2020 17:06

Williams F1'in patronu Claire Williams, sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'ye yeni güncellemeler getirdiklerini söyledi.

Williams, koronavirüs döneminden en çok etkilenen takımların başında geliyor çünkü takımın gelirleri zaten kısıtlı ve bu süreç finansal anlamda İngiliz ekibi daha da zorladı.

Ancak Williams, fabrikadaki çalışmalarına devam etti ve hem fabrika kapatma süreci öncesi hem de fabrika kapatma süresi sonrasında yeni güncellemeler üzerinde çalıştı.

Şimdi bu güncellemeleri sezonun ilk yarışı olan Avusturya GP'ye götürecekler.

The Race ile yaptığı röportajda Williams, “Fabrikanın kapatılması herkesin olduğu gibi bizim de güncelleme programımızı olumsuz yönde etkiledi. Üretim ve planlama departmanlarımızın harika bir iş çıkardığını belirtmek istiyorum, bu sayede güncellenmiş aracı ilk yarışa getirebiliriz, orada bazı yeni parçalarımız olacak."

"Bu, aradan sonra tüm ekibin fabrikadaki sıkı çalışması sayesinde mümkün oldu. Üretim sürecine hemen başladık ve ilk üç yarışta yedek parça sıkıntısı çekmeyeceğimizden emin olmak önemliydi. Takım iyi durumda ve bundan memnunuz."

"Formula 1'den duyduklarımıza bakarsak, bu yıl 15 ila 18 yarışa olacak. Araca mümkün olduğunca çok güncelleme getirmeye devam edeceğiz." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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