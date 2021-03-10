Williams, ZEISS ile anlaştı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Williams, ünlü ZEISSS firması ile önümüzdeki birkaç yılı kapsayan yeni bir ortaklık anlaşması imzaladığını duyurdu.
ZEISS, Optik ve optoelektronik alanlarında faaliyet gösteren uluslararası lider bir teknoloji şirketi olarak biliniyor.
Şirket, sunduğu çözümler ile sürekli olarak optik dünyasını geliştiriyor ve teknolojik gelişimlerin şekillenmesine destek veriyor.
Yapılan açıklamaya göre Williams ve ZEISS arasında uzun vadeli yeni bir ortaklık anlaşması imzaladı.
Şirket, anlaşma kapsamında, takıma çeşitli ekipmanlar tedarik edecek ve Grove fabrikasında, kalite kontrol süreceğini iyileştirecek Metrotom 1500 CT tarayıcısı kuracak.
Anlaşma kapsamında ZEISS logoları yeni F1 aracının aynalarında, garajda ve takım misafirhanesinde yer alacak.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Williams, ZEISS ile anlaştı
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