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Formula 1 / Son dakika

Williams: “Zaferler için yarışıyormuş gibi çalışıyoruz”

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Williams: “Zaferler için yarışıyormuş gibi çalışıyoruz”
10 Şub 2020 08:56

Claire Williams, yeniden gridin önüne dönmek için çok fazla çabaladıklarını ve hatta zafer için yarışıyormuş gibi mücadele ettiklerini söyledi.

Geçen sezon tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçiren Williams, sezonu 2018 yılında olduğu gibi son sırada tamamlamıştı.

Takım Rexona ve PKN Orlen gibi bazı sponsorlarını kaybetti ancak son dönemde önemli anlaşmalar imzaladı. Ayrıca teknik ekibi de güçlendirdi.

Claire Williams, tüm bu değişikliklerin ardından takımın durumu hakkında olumlu konuştu.

“Belki dışarıdan görünmüyor, ancak ne kadar çaba harcadığımızı biliyoruz ve bu çalışmaların sonuçlarını görüyoruz. Çok zor bir yıl geçirdik, ancak belki de 2018 kadar zor değildi. Bunu söylüyorum çünkü durumu değiştirmek için çok şey yaptık, ancak yine de sonuca yansıtamadık.”

“Takım her şeyi anlıyor ve olmak istediğimiz pozisyonlara geri dönmek için çabalıyor. Galibiyet için savaşıyormuşuz gibi çalıştığımızı görmek güzel. Başarılı olacağımıza eminim, çünkü hedefe ulaşmak için gerekli azme sahibiz.”

“Gelecekte birisini teknik direktör pozisyonuna çağırmamız gerektiğine inanıyorum, ancak bu doğru kişi olmalı. Seçim konusunda acele etmiyoruz. Bu kişinin karşılaması gereken çok net kriterlerimiz var. Takımın teknik liderliği konusunda yapması gereken çok şey var. Şimdiye kadar böyle bir aday bulamadık.”

Williams, sorunlara rağmen bütçe sorunu yaşamayacaklarını söylediği bağımsız bir takım olarak kalacaklarının altını çizdi.

“Geçen yılla aynı bütçeye sahibiz. Yeteneklerimizi değerlendirmeli ve teknik kurallara ek olarak finansal kaynaklarımızın karmaşıklığını da dikkate almalıyız. Her şeyi kendi başımıza üretmemek için dışarıdan neler alabileceğimizi elbette düşündük, çünkü etrafta bunu yapmaya hazır insanlar varsa kendi başımıza bir şeyler yapmanın anlamı yok.”

“Dışarıdan az sayıda parça kullanacağız ve ana bileşenleri kendimiz üretmeye devam edeceğiz. Özellikle vites kutusu gibi belirli parçaların üretimi konusundaki becerilerimizi kaybetmek istemiyoruz. Bu bizimle kalmalı. Yani aniden Haas F1'in kullandığı modele geçmek istemiyoruz, ancak finansal ve verimlilik açısından mantıklıysa bazı şeyleri dış kaynaklardan alabiliriz.”

Çeviri: İnci Beğen

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