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Formula 1 / Son dakika

Williams: "Yeniden yükselmek için yatırıma ihtiyacımız var"

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Williams: "Yeniden yükselmek için yatırıma ihtiyacımız var"
Ekleyen:
, Editör
26 Haz 2020 18:09

Claire Williams, yeniden güçlü bir performans gösterebilmeleri için finansal yatırıma ihtiyaç duyduklarını ve artık değişim vaktinin geldiğini söyledi.

Williams, bugün itibariyle 2020 Formula 1 sezonunda kullanacağı yeni renk düzenini tanıttı ve Claire Williams, İngiliz Autocar ile yaptığı röportajda çeşitli konulara değindi.

İngiliz ekip, kötü geçen iki yılın ardından finansal anlamda zor bir süreçten geçiyor ve takımın tamamını satmayı gözden geçiriyor.

Şimdilik alıcı hakkında hiçbir açıklama yapılmasa da, birden fazla tarafın takıma ilgi gösterdiği düşünülüyor.

Takım kısa vadede Formula 1'de yarışacak bütçeye sahip, ancak uzun vadede F1'de kalabilmek için daha fazla bütçeye ihtiyaçları olacak.

Claire Williams özellikle zirveye dönüş için buna ihtiyaçları olduğunu düşünüyor.

Williams, "Geçen yıl henüz virüs salgını olmadan önce bile yeni yatırımcılara ihtiyacımız olduğundan bahsettik."

"Yeniden iyi bir pozisyonda olmak istiyorsak, F1 para ödülü veya sponsorluklarla elde edebileceğimizin ötesinde bir desteğe ihtiyacımız olduğuna karar verdik."

"Takım için en iyi yolu bulmaya çalışıyoruz. Bu, takımın tamamen satışı anlamına geliyorsa öyle olacak. Tam bir satışa giden yol için çoğunluk hissenin satışı gerekiyorsa, o zaman bu da olabilir."

"Ya da birisi gelip bizimle çalışmak istiyorsa, bu harika."

"Muhtemelen devam etmek için gerekli fonları bir araya getirebiliriz, ama bunu çok uzun zamandır yapıyoruz. Artık değişim zamanı geldi." dedi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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