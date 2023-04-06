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Williams, yeni ticari patronunu işe aldı

Williams, Paul Asencio'yu Formula 1 takımının yeni ticari patronu olarak işe aldı.

Haydn Cobb
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Williams, yeni ticari patronunu işe aldı
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Williams'ın Ağustos 2020'de Dorilton Capital tarafından devralınmasının ardından finansal faaliyetlerini büyütmeye çalışırken, Asencio 10 Nisan'dan itibaren New York'tan takımın ticari ve pazarlama operasyonlarını yönetecek.

Asencio'nun özgeçmişinde, UFC'nin global ortaklıklardan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak beş yıl boyunca tüm ticari gelirlerden sorumlu olduğu ve Fanatics'te benzer bir görevde yaklaşık iki yıl geçirdiği yer alıyor.

Asencio, Major League Baseball takımlarından New York Mets'te 18 yıl boyunca kurumsal ortaklıklar, satış ve hizmetlerden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak görev yaptı.

Williams başkanı Matthew Savage takımla ilgili yaptığı açıklamada, "Williams Racing'in dönüşümünü sürdürürken, pazarlama ve ticari ekibimizi güçlendirmek üzere Paul'a hoş geldin demekten mutluluk duyuyoruz." 

"UFC ve MLB dahil olmak üzere global sporlarda harika bir geçmişe sahip ve yolculuğumuza katkıda bulunmasını dört gözle bekliyoruz." dedi.

Asencio ise, "Williams Racing'e katılacağım için inanılmaz heyecanlıyım. Formula 1 muazzam bir gelişim yolunda ve bunun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum." yorumunu yaptı. 

Bu, takımın Frederic Brousseau'nun yeni COO'su olması ve James Vowles'ın bu yılın başlarında Mercedes'ten Williams'a F1 takım patronu olarak katılmasının ardından Grove merkezli takımdaki en son yeni işe alım oldu.

Logan Sargeant, Williams Racing FW45

Logan Sargeant, Williams Racing FW45

Photo by: Williams

Geçtiğimiz Aralık ayında Jost Capito'nun takım patronluğu görevinden ayrılmasının ardından, teknik şef Francois-Xavier Demaison ve aerodinamik şefi David Wheater da takımdan ayrıldı.

Takımın hâlâ kalıcı bir teknik şefi olmasa da, tasarım şefi Dave Worner geçici olarak bu görevi üstlendi.

Geçtiğimiz ay Vowles, Williams'ın yeni teknik yetenekleri takıma çekmek için arayışlarını sürdürdüğünü; yeni bir teknik şef ve aerodinamik şefi işe alınana kadar takımdaki mevcut üyelerin bu görevi yerine getireceğini doğruladı.

Vowles, "İleriye dönük olarak, şu anda görevde olan ve harika bir iş çıkaran birçok insanın olduğu bir teknik liderlik var, ancak onlara sektörden iyi bir deneyim sağlamamız gerekiyor." dedi.

Geçen hafta sonu Avustralya GP'sinden sonra Williams Takımlar Şampiyonası'nda son sıraya geriledi ve AlphaTauri ile puanları eşitlendi.

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