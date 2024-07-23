Williams, yeni pilotunu "birkaç hafta içerisinde" açıklayacak
Williams'ın takım patronu James Vowles, 2024 sonrasında Alex Albon'un yanında hangi pilotun olacağını birkaç hafta içerisinde açıklayacak.
Logan Sargeant, Williams FW46
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Williams, 2024 sezonunun ardından Logan Sargeant ile yollarını ayırarak yerine yeni bir isim getirmeyi planlıyor.
İngiliz ekibin görüştüğü isimler arasında iki isim öne çıkıyor; Valtteri Bottas ve Carlos Sainz.
Sainz'ın takıma katılma ihtimali her geçen gün azalırken, koltuğa Bottas'ın geçmesi daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.
Konu hakkında konuşan Williams'ın takım patronu James Vowles, birkaç hafta içerisinde nihai kararlarını vereceklerini söyledi.
Vowles Canal + ile yaptığı röportajda, "Şu anda takımın ikinci pilotuyla ilgili konu hâlâ açık durumda."
"Fakat yakında hangi sürücüyle yarışacağımızla ilgili kararımızı vermeyi umuyorum."
"Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir duyuru yapmak istiyoruz." dedi.
Vowles, potansiyel adaylar hakkında yorum yapmamayı seçti.
James Vowles, Williams
Fotoğraf: Williams
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Takımlar, F1'de daha fazla kişiye puan verilmesi fikrini reddetti!
Wolff: "Antonelli'nin F1 testlerinden aldığımız veriler 'cesaret verici'"
F1 tarihindeki en popüler takım emri vakaları
Red Bull, Verstappen'in nerede grid cezası alacağını seçmekte zorlanıyor
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar