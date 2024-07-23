Williams, yeni pilotunu "birkaç hafta içerisinde" açıklayacak

Williams, 2024 sezonunun ardından Logan Sargeant ile yollarını ayırarak yerine yeni bir isim getirmeyi planlıyor.

İngiliz ekibin görüştüğü isimler arasında iki isim öne çıkıyor; Valtteri Bottas ve Carlos Sainz.

Sainz'ın takıma katılma ihtimali her geçen gün azalırken, koltuğa Bottas'ın geçmesi daha yüksek bir ihtimal gibi görünüyor.

Konu hakkında konuşan Williams'ın takım patronu James Vowles, birkaç hafta içerisinde nihai kararlarını vereceklerini söyledi.

Vowles Canal + ile yaptığı röportajda, "Şu anda takımın ikinci pilotuyla ilgili konu hâlâ açık durumda."

"Fakat yakında hangi sürücüyle yarışacağımızla ilgili kararımızı vermeyi umuyorum."

"Önümüzdeki birkaç hafta içinde bir duyuru yapmak istiyoruz." dedi.

Vowles, potansiyel adaylar hakkında yorum yapmamayı seçti.