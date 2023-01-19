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Williams, yeni FW45'i ilk kez çalıştırdı!

Williams Formula 1 takımı, 2023 sezonunda kullanacağı yeni aracı ilk kez çalıştırdı.

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Williams, yeni FW45'i ilk kez çalıştırdı!
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6 Şubat'ta yapılacak lansmanla yeni aracın renk düzenini tanıtmayı planlayan Williams, bugün itibariyle yeni FW45'i ilk kez çalıştırdı.

Takımlar aracı ilk kez çalıştırarak tüm sistemlerin beklendiği gibi çalışıp çalışmadığına, güç ünitesinde her şeyin istedikleri gibi olup olmadığına baktı.

Sonuç olarak her şey iyiydi ve Williams, o anlara dair bir klip hazırlayıp, bunu sosyal medya hesaplarından yayınladı.

 

 

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