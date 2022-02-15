Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni Sonraki / Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"
Formula 1 Haberler

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak

Williams, lansmanda sadece renk düzenini tanıtsa da, gerçek aracı bugün Silverstone'da piste çıkaracak.

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Haberi dinle

Williams, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde, sadece FW44'te kullanacakları renk düzenini tanıtmıştı.

Takım, renk düzenini tanıtırken yeni FW44 aracını değil, konsept aracını kullanmayı tercih etti.

Ancak bu, İngiliz ekibin yeni aracının hazır olmadığı anlamına gelmiyor. Takım, yeni aracı bugün Silverstone'a götürdü ve burada bir çekim günü düzenleyecek.

Bu ilk sürüş etkinliği, TSi 17:00 itibariyle başlamış durumda.

Nicholas Latifi ve Alex Albon, Mercedes motorlu yeni FW44'le toplam 100 km mesafe tamamlayabilecekler.

Kurallar gereği araçta gösteri lastikleri olacak.

Williams CEO'su Jost Capito, lansmandan sonra verdiği röportajda, gün sonunda yeni araca dair ilk gerçek fotoğrafları yayınlayacaklarını belirtti.

Bu açıdan yeni FW44'ü gerçek anlamda görmek için birkaç saat daha beklemek gerekiyor.

paylaşım
yorumlar
Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
Önceki haber

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
Sonraki haber

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni Williams lansmanı
Formula 1

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!
Formula 1

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!

İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor
Haber video
Formula 1

İzle: Williams, yeni FW44'ün örtüsünü kaldırıyor

Williams Daha fazlası
Williams
Lansman heyecanı Williams ile devam ediyor
Formula 1

Lansman heyecanı Williams ile devam ediyor

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu
Formula 1

Williams, Duracell ile uzun vadeli bir anlaşma imzaladığını duyurdu

Williams, 2022 aracı için yeni bir renk düzeni hazırlıyor
Formula 1

Williams, 2022 aracı için yeni bir renk düzeni hazırlıyor

Son Haberler

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"
Formula 1 Formula 1

Capito: "FW44, gridin önüne geri dönme hırsımızı somutlaştırıyor"

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak
Formula 1 Formula 1

Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni
Formula 1 Formula 1

Galeri: Williams'ın yeni sezonda kullanacağı renk düzeni

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!
Formula 1 Formula 1

Williams, 2022 F1 sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı!

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.