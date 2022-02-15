Williams, yeni FW44'ü bugün piste çıkaracak

Haberi dinle

Williams, bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde, sadece FW44'te kullanacakları renk düzenini tanıtmıştı.

Takım, renk düzenini tanıtırken yeni FW44 aracını değil, konsept aracını kullanmayı tercih etti.

Ancak bu, İngiliz ekibin yeni aracının hazır olmadığı anlamına gelmiyor. Takım, yeni aracı bugün Silverstone'a götürdü ve burada bir çekim günü düzenleyecek.

Bu ilk sürüş etkinliği, TSi 17:00 itibariyle başlamış durumda.

Nicholas Latifi ve Alex Albon, Mercedes motorlu yeni FW44'le toplam 100 km mesafe tamamlayabilecekler.

Kurallar gereği araçta gösteri lastikleri olacak.

Williams CEO'su Jost Capito, lansmandan sonra verdiği röportajda, gün sonunda yeni araca dair ilk gerçek fotoğrafları yayınlayacaklarını belirtti.

Bu açıdan yeni FW44'ü gerçek anlamda görmek için birkaç saat daha beklemek gerekiyor.