Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!

Liberty ile takımlar arasında uzun süredir yeni Concorde Anlaşması hakkında görüşmeler vardı.

Liberty'nin takımları ikna edebilmesi için çok fazla çalışma yapması gerekiyordu ancak başta finansal kararlar olmak üzere, sporun gelecekteki yönüyle ilgili atılan adımlar, takımları F1'de kalmaya ikna etmiş gibi görünüyor.

Bugün sabah McLaren yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk ekip olmuştu. Sonrasında yeni anlaşmayı Ferrari de imzaladı.

Salı akşamı Williams, yeni anlaşmayı imzaladığını teyit eden üçüncü takım oldu.

Böylelikle F1 tarihinin en başarılı üç takımı, 2021-25 arasında F1'de kalacaklarını teyit ettiler.

Claire Williams, "Yeni Concorde Anlaşması, hem F1 hem de Williams için önemli bir adımı temsil ediyor."

"Sporun en köklü takımlarından biri olarak, F1'in bir sonraki çağındaki yarışlarda izleyeceği yön bizi etkiledi."

"Liberty Media ile beraber beklentimiz, bu bir sonraki çağın, daha eşitlikçi bütçe dağılımı ve sporumuz için ilk defa getirilen bütçe sınırlaması gibi yeni kuralların daha yakın ve heyecanlı yarışlar yaratması."

"Bu anlaşma, F1'in gelişimi için büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyor ve ayrıca Williams'ın gridin arkasından gridin önüne gitmek için yarattığı yolculukta dikkate değer bir fırsatı yansıtıyor." dedi.