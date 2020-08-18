Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
FP1:
9 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Sıradaki Etkinlik
23 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
FP1:
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
09 Eki
Canceled
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Sıradaki Etkinlik
51 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
65 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
73 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
27 Kas
FP1:
100 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!

paylaşım
yorumlar
Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
18 Ağu 2020 19:09

Williams F1 takımı, 2021 ve 2025 yılları arasında geçerli olacak olan yeni Concorde Anlaşması'n imzalayan üçüncü Formula 1 takımı oldu. İngiliz ekip, böylelikle en az 2025'e kadar F1'de kalacak.

Liberty ile takımlar arasında uzun süredir yeni Concorde Anlaşması hakkında görüşmeler vardı.

Liberty'nin takımları ikna edebilmesi için çok fazla çalışma yapması gerekiyordu ancak başta finansal kararlar olmak üzere, sporun gelecekteki yönüyle ilgili atılan adımlar, takımları F1'de kalmaya ikna etmiş gibi görünüyor.

Bugün sabah McLaren yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan ilk ekip olmuştu. Sonrasında yeni anlaşmayı Ferrari de imzaladı.

Salı akşamı Williams, yeni anlaşmayı imzaladığını teyit eden üçüncü takım oldu.

Böylelikle F1 tarihinin en başarılı üç takımı, 2021-25 arasında F1'de kalacaklarını teyit ettiler.

Claire Williams, "Yeni Concorde Anlaşması, hem F1 hem de Williams için önemli bir adımı temsil ediyor."

"Sporun en köklü takımlarından biri olarak, F1'in bir sonraki çağındaki yarışlarda izleyeceği yön bizi etkiledi."

"Liberty Media ile beraber beklentimiz, bu bir sonraki çağın, daha eşitlikçi bütçe dağılımı ve sporumuz için ilk defa getirilen bütçe sınırlaması gibi yeni kuralların daha yakın ve heyecanlı yarışlar yaratması."

"Bu anlaşma, F1'in gelişimi için büyük bir dönüm noktası niteliği taşıyor ve ayrıca Williams'ın gridin arkasından gridin önüne gitmek için yarattığı yolculukta dikkate değer bir fırsatı yansıtıyor." dedi.

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"

Önceki haber

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"

Sonraki haber

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Franco Nugnes

Çok Okunanlar Bugün

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
2s

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
3s

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
11dk

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: “Mercedes, Racing Point'in kopyalama olayında rol oynamadı”

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"

Son Haberler

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor
F1 Formula 1 / Son dakika
11dk

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor

Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!
F1 Formula 1 / Son dakika
41dk

Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"
F1 Formula 1 / Son dakika
1s

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"
F1 Formula 1 / Son dakika
2s

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Formula 1, yapay zeka ile tarihin en hızlı 20 pilotunu sıraladı!

2
Formula 1

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

2s
3
Formula 1

Fatih Altaylı, 15 Kasım'da Türkiye GP'yi doğruladı, TOSFED sessiz

4
Formula 1

Ferrari, yeni Concore anlaşmasını imzaladı!

3s
5
Formula 1

"F1, İstanbul Park'ın da içinde bulunduğu 2020 takvimini onaylamaya hazırlanıyor"

Son Videolar

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 05:07
Formula 1
13dk

F1 2020 İspanya GP | Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Mercedes mühendisi 01:00
Formula 1

Mercedes mühendisi "60 saniyede" işini anlatıyor

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları! 03:49
Formula 1

F1 2020 70. Yıl Dönümü GP - Takımların Türkçe telsiz konuşmaları!

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar 03:18
Formula 1

Grand Prix Greats – 70. Yıl Dönümü GP'den en iyi fotoğraflar

70. Yıl Dönümü GP start gridi 01:01
Formula 1

70. Yıl Dönümü GP start gridi

Son Haberler

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor
F1

Hamilton, F1 taraftarlarına da çekici gelen, daha iyi Pirelli lastikleri istiyor

Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!
F1

Williams, yeni Concorde Anlaşması'nı imzalayan üçüncü takım oldu!

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"
F1

Renault: "Nerede kaybettiğimizi biliyoruz"

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"
F1

"Sıralama modu yasağı, Ferrari'nin lehine olacak"

F1 sürücüleri, Magnussen/Ocon olayı sonrasında piste çıkış turlarını tartışacaklar
F1

F1 sürücüleri, Magnussen/Ocon olayı sonrasında piste çıkış turlarını tartışacaklar

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.