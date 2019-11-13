Williams, yedek parça konusundaki tutumunu savundu

Singapur'da iki defa ön kanada hasar veren Rusya'da da Russell'ın tekerlek sorunuyla kaza yapmasının ardından Williams, Japonya'da piste çıkabilmek adına parçaları koruyabilmek için Kubica'yı Sochi yarışından çekmişti.

Takım patronu Claire Williams, yedek parça konusunda doğru bir tutuma sahip olduklarını söyledi.

Williams, “Gerçekten şanssızdık, ancak bu yılın gidişatı göz önüne alındığında bizim için büyük bir sürpriz olmadı."

"Ön kanattaki hasarın çoğu kontrolümüz dışındaki şeylerden gerçekleşti. Rakiplerimiz pilotlarımıza çarptı ve bu da sorunlara neden oldu. Sonuç olarak takımımız kendisini, özellikle de parça üretimiyle ilgili bölümler büyük bir baskı altında buldu."

"Personelimizin istenen düzeye geri dönmek için harika bir iş çıkardıklarına dikkat çekmeliyim."

"Takımın son aylarda yaptığı şeylere bakarsak, mesela kış testlerinden sonra geride kalmamız, aracı zamanında Barcelona'ya getiremememiz ve istediğimiz sonuçları elde edemememiz göz önüne alındığına inanılmaz. Tüm takım için sezon adeta bir maraton gibiydi."

"Bence bizim yerimizde olan her takım, o noktada aracını yarıştan çekerdi. Hafta sonu için pek çok takımın beşten fazla ön kanat kanat getirebileceğini düşünmüyorum. Bu kanatlardan ikisi veya üçü ilk turda kırıldıysa ve bir hafta içinde başka bir yarış varsa, ne yapabilirsiniz ki?"

"Tüm bunları araçları yarışa hazırlamıyormuşuz gibi düşünmemeliyiz. Durum böyle değil. Sadece peş peşe iki yarışta, bizim kontrolümüzde olmayan şeyler yaşadığımız için şanssızdık." dedi.