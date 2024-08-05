Williams, yaz arasından sonra araca güncellemeler getirecek ancak takımın odağı 2025'te

Grove merkezli takım, 2023'teki düşük yere basma kuvveti pistlerinde başarılı olan tek bir tip araca kıyasla, 2024'te daha çeşitli pistlerde rekabetçi olabilecek bir araç tasarlamaya çalıştıktan sonra geri adım attı.

2023 aracı Alex Albon'un başarılı olmasını ve birkaç pistte makul miktarda puan toplamasını sağlarken, 2024'ün FW46 aracı hiçbir yerde rekabetçi değil ve RB ve Haas gibi orta sıralardaki takımlar tarafından geride bırakılıyor.

Williams, yaz tatiline puansız Sauber takımının hemen önünde dört puanla giriyor.

Ancak takım patronu James Vowles, Williams'ın talihini döndürmek için uzun vadeli yaklaşımına bağlı kalırken, Williams'ın yaz tatilinden kısa bir süre sonra gelecek güncellemelerle üç iyileştirme alanını hedefleyeceğini açıkladı.

Williams, ilk yarıda takımın zayıf noktası olan aracın aerodinamik ve süspansiyon tasarımını iyileştirirken, aynı zamanda aracın ağırlığını daha da azaltacak.

Vowles, Spa’da, "Yaz tatilinde güncellemelerimiz var. Zandvoort'ta ve umarım Bakü'de veya Bakü'den sonraki yarış olan Singapur'da bu güncellemeleri göreceğiz."

Logan Sargeant, Williams FW46 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Size söyleyebileceğim şey, puan için mücadele edecek bir konuma geri dönmemizi sağlayacak önemli rakamlar olduğu.”

"Bunu bir dizi güncellemeyle başarıyoruz. Aerodinamik güncellemeler, süspansiyon güncellemeleri ve aracın ağırlığını azaltmak gibi temelde üç ana yolla yapıyoruz.”

"Formula 1 dünyasında bunlar büyük adımlar, ancak benim çekincem RB'nin bir güncelleme yapıp geri aldığını, Mercedes'in bir güncelleme yapıp geri aldığını gördük. Bu normalde görülmez, takımlar yaptıkları işe güvenirler.” dedi.

Ancak Vowles, yeni parçalar üretilirken Williams'ın tasarım ekibinin bir süredir 2025'e odaklandığını ve bunun takımın uzun vadeli odağına uygun olduğunu da söyledi.

" Biz 2025'e de yatırım yapıyoruz, bu yüzden rüzgar tünelindeki aracımız 2024 aracı değil, birkaç aydır 2025 aracı rüzgar tünelinde."

"Bunu yapmamızın nedeni 2025'e olan inancım değil, 2026 aracını bir an önce tünele sokmak. Ancak yine de mantıklı bir 2025 sezonu geçirmek istiyorum.”

"Yaptığımız her şey, 2026'ya mümkün olduğunca hızlı bir şekilde girebilmek için ileriye dönük bir borçlanma. Ek kaynaklarla birlikte artık ekip üyelerimiz aynı anda 2024, 2025, 2026 ve biraz da 2027'ye odaklanmış durumda.”

"Bu Williams için bir değişiklik, biz daha çok bir yıl öncesinden hatta içinde bulunduğumuz yıldan çalışmaya alışmıştık. Tahmin edebileceğiniz gibi, kurum içinde bunu yaptığınızda uyum sağlamak zaman alıyor.”

"Burada size söylediğim hiçbir şey özel bir formül değil; Mercedes bunu yapıyor, Red Bull bunu yapıyor, ancak Williams için bu büyük bir değişim."