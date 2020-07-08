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Formula 1 / Son dakika

Williams: “Yatırım konusunda ilgi oldukça cesaret verici”

paylaşım
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Williams: “Yatırım konusunda ilgi oldukça cesaret verici”
Ekleyen:
, Editör
8 Tem 2020 13:59

Williams takım patronu Claire Williams, takıma yatırım yapma konusunda gösterilen ilginin cesaret verici olduğunu söyledi.

Williams, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada takımın çoğunluk hissesinin bir kısmını satmayı düşündüğünü açıklamıştı. Bu karar, Williams’ın iki jenerasyondur devam ettirdiği, takımı gururla kontrol etme geleneğine ters düştü.

Ancak takım son yıllarda zorlandı ve zorlu kararların verilmesi gerekti. Hisseleri satma kararı, takımın geleceğini ve yüzlerce çalışanı güvence altına almak için gerekli gözüküyor.

Claire Williams, yatırım konusunda takıma gösterilen ilginin cesaret verici olduğunu belirtti.

Williams, “Sürecin iyi devam ettiğini söylemek dışında pek fazla yeni haber yok ve gösterilen ilgiden gerçekten çok memnunuz. Gösterilen bu ilgi de gerçekten çok güçlü.”

“Bu bir süreç ve biraz zaman alacak. Yapılacak bir açıklama olduğunda bunu paylaşacağız.”

“Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu, Williams’ı gerçekten iyi hale getirecek ve yeni kurallarla, yeni finansal düzenlemelerle birlikte daha iyi zamanlar için Williams’ı iyi bir temele oturtacak.” dedi.

Williams, Avusturya Grand Prix’sinde Nicholas Latifi ile 11. olarak puanı az farkla kaçırmış ve George Russell da sıralama turlarının ikinci seansına kalmayı az farkla kaçırmıştı. Russell ayrıca yarışta iyi bir sonuç alabilecekken mekanik bir sorunla yarış dışı kalmıştı.

Takıma yatırım yapabilecek birçok potansiyel yatırımcı bulunuyor. Bunlardan bazıları, şu anda zaten takıma yatırım yapan Nicholas Latifi’nin babası Michael, takımın test sürücüsü Roy Nissany’nin babası Chanoch, Rus milyoner ve F2 sürücüsü Nikita Mazepin’in babası Dmitry olabilir.

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Editör Cem Özel

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