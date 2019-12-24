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Formula 1 / Son dakika

Williams, Williams Advanced Engineering’in çoğunluk hissesini sattı

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Williams, Williams Advanced Engineering’in çoğunluk hissesini sattı
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
24 Ara 2019 14:59

Williams, kardeş şirketi Williams Advanced Engineering’in çoğunluk hissesinin satışı konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

2011’de kurulan Williams Advanced Engineering (WAE), Formula 1 takımının sahibi olan Williams Group’un mühendislik servisi işi olarak görev yapıyor. WAE, 300’den fazla kişiyi 40 farklı teknoloji projesinde çalıştırıyor.

Hisse, EMK Capital tarafından kontrol edilen bağımsız bir özel sermeye şirketine satılacak.

Williams, WAE’deki azınlık hissesini koruyacağını açıkladı.

WAE, 2014’ten 2018’e kadar Formula E’nin tek batarya tedarikçisiydi.

Williams CEO’su Mike O’Driscoll, “Kuruluş aşamasında tek bir müşteri ile başlangıçtan, birçok sektörde birçok müşterisi olan bir işletmeye kadar WAE’yi büyüttük.”

“Artık, WAE’nin teknolojilerini daha fazla daha fazla ayarlaması ve geliştirmesini sağlamak için çoğunluk hissesini satmanın zamanı geldi. EMK Capital, WAE’nin bu yeni fırsatlardan yararlanmasını ve tüm potansiyelini açığa çıkarmasını sağlayacak, kendisini kanıtlamış başarılı bir geçmişe sahip.” şeklinde konuştu.

WAE genel direktörü Craig Wilson ise, “Williams Advanced Engineering, çeşitli sektörlere ve en büyük müşterilerine enerji tasarruflu gelişmiş performans çözümleri sunmak için güçlü bir itibar geliştirdi.”

“Bu uzmanlık ve elektrikleşme, hafif yapılar, aerodinami ve hassas üretim gibi alanlardaki teknolojilerimiz daha fazla önem kazanacak ve küresel olarak rağbet görecek.”

“Bu yeni sahiplik yapısı, WAE’nin, ortaya çıkan bu fırsatlardan yararlanmasını sağlayacak ve işin tüm potansiyelini kullanmak için yeni kabiliyetler ve teknolojilere daha fazla yatırım yapmamıza olanak tanıyacak.” ifadelerini kullandı.

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Seri Formula 1 , GENEL
Takımlar Williams
Editör Pablo Elizalde

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Avustralya GP

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