Williams: "İşleri Cumartesi günü berbat etmemeliyiz"
Williams Formula 1 araç performansı başkanı Dave Robson, FW45'in Silverstone hızının beklenmediğini kabul ediyor ve takımın Cumartesi günü 'işleri berbat etmemesi' gerektiği konusunda şaka yapıyor.
Alex Albon ilk antrenman seansında etkileyici bir şekilde en hızlı üçüncü pilot oldu ve Williams pilotu, Ferrari'den Charles Leclerc'in bir turu tamamlayamamasının yardımıyla da olsa ikinci antrenman seansında da aynı sonucu tekrarladı.
Ancak rakiplerin dikkatini asıl çeken şey çaylak Logan Sargeant'ın ikinci antrenman seansında en hızlı beşinci pilot olarak şu ana kadarki en iyi performansını sergilemesi oldu.
Williams, Montreal'e yeni bir aero güncellemesi getirdi ve Albon, yüksek hızlı viraj performansına yönelik güncellemelerin pek fayda sağlamasının beklenmediği bir pistte yedinci oldu.
Robson, Motorsport.com'a aracın Silverstone formuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Gidip verilere bakmamız ve neler olduğunu anlamamız gerekiyor."
"Kanada'ya getirdiğimiz paketle burada, yani yüksek hızlı bir pistte biraz daha iyi olacağımızı düşündük. Bu piste kadar aracın en iyi halini görmemiştik."
Dave Robson, Head of Vehicle Performance, Williams F1, in the team principals Press Conference
Fotoğraf: FIA Pool
"Avusturya'da pist çok dar ve kısa. Bu yüzden performansınız iyi olsa bile, zaman çizelgesinde aşağıya düşmek, hata yapmak, pist dışına çıkmak çok kolay. Bu yüzden Avusturya'daki performansımızın da oldukça iyi olduğunu düşünüyorum. Orada iyi bir sonuç almak için araç hızından çok daha fazlası gerekiyor."
"Ancak yine de beklediğimizden daha iyi bir gün oldu. Tabii ki bunu anlamamız gerekiyor ama bence bu sadece yüksek hızlı viraj performansı."
Cuma günkü hızın takımın Cumartesi günkü yaklaşımını değiştirip değiştirmeyeceği sorulduğunda Robson, aracın piste neden bu kadar uygun olduğunu anlamaya yönelik büyük resme odaklanılacağını vurguladı.
Robson, "Bu sonuç, yaptığımız hiçbir şeyi değiştirmeyecek."
"Aslında bu gece verileri ve diğer şeyleri gözden geçirmek, geçirdiğimiz Cuma gününden daha önemli. Yani gerçekten de bugünün neden iyi gittiğini anlamak ve bunu berbat etmeyeceğimizden emin olmak daha önemli!" dedi.
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