Williams, Volkswagen'in eski motor sporları şefini sportif direktör olarak atadı

Smeets, daha önce Volkswagen'nin Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki takım yöneticisiydi ve şu anda Williams'ın CEO'su olarak görev alan Jost Capito'nun altında görev alıyordu.

Volkwagen'in WRC'de art arta üç sürücüler ve üç üreticiler şampiyonluğu almasında önemli bir rol oynayan Smeets, Capito'nun 2016'da McLaren'a geçmesinin ardından, markanın motor sporları direktörü olmuştu.

Smeets, yaklaşık dört yıl boyunca Volkswagen'in motor sporları direktörü olarak görev aldı fakat şimdi takımın devam eden yapılanmasının bir parçası olarak Williams'a katıldı.

Capito, takım patronu Simon Roberts'ın görevinden ayrılmasının ardından Williams F1 takımının yönetiminden tek başına sorumluydu ve sportif direktör alımı dahil olmak üzere, üst yönetimin yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Smeets aslında sportif direktör rolüne geçen ay getirildi ve Katar'da, Williams ile ilk yarışına katıldı. Fakat ataması, takım tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Böylelikle Volkswagen'de çalışıp, takıma gelen isimlerin sayısı daha da artmış olacak. Daha önce Capito'ya ek olarak teknik direktör FX Demaison da ekibe katılmıştı.

Takımın internet sitesindeki açıklamaya göre Smeets, takımdaki genel sorumluluklarının yanı sıra, sportif taraftan ve aynı zamanda Logan Sargeant, Jack Aitken, Roy Nissany ve Jamie Chadwick'ten oluşan genç sürücü programından sorumlu olacak.