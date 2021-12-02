Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Horner: "Cidde, Mercedes'e uygun olacak"
Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Williams, Volkswagen'in eski motor sporları şefini sportif direktör olarak atadı

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Williams, Volkswagen'in eski motor sporları şefi Sven Smeets'i sportif direktör olarak atadı.

Williams, Volkswagen'in eski motor sporları şefini sportif direktör olarak atadı

Smeets, daha önce Volkswagen'nin Dünya Ralli Şampiyonası'ndaki takım yöneticisiydi ve şu anda Williams'ın CEO'su olarak görev alan Jost Capito'nun altında görev alıyordu.

Volkwagen'in WRC'de art arta üç sürücüler ve üç üreticiler şampiyonluğu almasında önemli bir rol oynayan Smeets, Capito'nun 2016'da McLaren'a geçmesinin ardından, markanın motor sporları direktörü olmuştu.

Smeets, yaklaşık dört yıl boyunca Volkswagen'in motor sporları direktörü olarak görev aldı fakat şimdi takımın devam eden yapılanmasının bir parçası olarak Williams'a katıldı.

Capito, takım patronu Simon Roberts'ın görevinden ayrılmasının ardından Williams F1 takımının yönetiminden tek başına sorumluydu ve sportif direktör alımı dahil olmak üzere, üst yönetimin yeniden yapılanmaya ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Smeets aslında sportif direktör rolüne geçen ay getirildi ve Katar'da, Williams ile ilk yarışına katıldı. Fakat ataması, takım tarafından resmi olarak duyurulmadı.

Böylelikle Volkswagen'de çalışıp, takıma gelen isimlerin sayısı daha da artmış olacak. Daha önce Capito'ya ek olarak teknik direktör FX Demaison da ekibe katılmıştı.

Takımın internet sitesindeki açıklamaya göre Smeets, takımdaki genel sorumluluklarının yanı sıra, sportif taraftan ve aynı zamanda Logan Sargeant, Jack Aitken, Roy Nissany ve Jamie Chadwick'ten oluşan genç sürücü programından sorumlu olacak.

 

Biletler
paylaşım
yorumlar
Horner: "Cidde, Mercedes'e uygun olacak"
Önceki haber

Horner: "Cidde, Mercedes'e uygun olacak"
Yorumları görüntüle
Luke Smith Daha fazlası
Luke Smith
Piastri, 2022’de F1 şansının çok az olduğunu biliyormuş
Formula 1

Piastri, 2022’de F1 şansının çok az olduğunu biliyormuş

Capito: “Volkswagen, ciddi olmasaydı F1 görüşmeleriyle zaman harcamazdı”
Formula 1

Capito: “Volkswagen, ciddi olmasaydı F1 görüşmeleriyle zaman harcamazdı”

Verstappen, Le Mans'a girmekle ilgileniyor
Formula 1

Verstappen, Le Mans'a girmekle ilgileniyor

Son Haberler

Williams, Volkswagen'in eski motor sporları şefini sportif direktör olarak atadı
Formula 1 Formula 1

Williams, Volkswagen'in eski motor sporları şefini sportif direktör olarak atadı

Horner: "Cidde, Mercedes'e uygun olacak"
Formula 1 Formula 1

Horner: "Cidde, Mercedes'e uygun olacak"

Suudi Arabistan Grand Prix'si saat kaçta ve hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1

Suudi Arabistan Grand Prix'si saat kaçta ve hangi kanalda?

Bottas, kariyerinin başında F1'i bırakmaya yakınmış
Formula 1 Formula 1

Bottas, kariyerinin başında F1'i bırakmaya yakınmış

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.