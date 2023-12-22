Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Sadece birkaç dakika içerisinde Williams ve Sauber, 5 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek törenlerle 2024 sezonlarının lansmanını yapacaklarını açıkladılar.

Sauber C44'ü Londra'da düzenlenecek bir törende sergileyeceğini duyururken, Williams böyle bir söz vermedi. Williams, bu sezon öncesindeki lansmanda aracın kendisini değil fotoğraflarını tanıtmıştı.

Her iki takım, Cuma akşamı sosyal medyada 'save the date' kartlarını paylaşarak hayranlarına erken bir Noel hediyesi verdi.

İkili planlarını paylaşma konusunda Ferrari'yi takip etti. Ferrari takım patronu Fred Vasseur kod adı 676 olan 2024 model aracın 13 Şubat'ta lansman yapılacağını duyurmuştu.

Geçen yıl Williams, lansman sezonunun açılışını yapan Amerikalı ekip Haas'ın ardından tanıtım yapmıştı. Williams'ı bir gün sonra Alfa Romeo -şimdi Sauber- takip etti.

Sauber aracını ilk kez İngiltere'de tanıtacak, daha önceki tanıtımlar İsviçre, Avusturya ve Almanya'da yapılmıştı.

Sezon öncesi testler 21-23 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek ve - bir iptal olmazsa - 24 yarış içeren rekor sezon, bir hafta sonra aynı yerde başlayacak.