Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Williams ve Sauber, 2024 F1 araçlarının lansman tarihlerini duyurdular

Williams ve Sauber, 2024 Formula 1 sezonu öncesinde yeni araçlarını aynı gün tanıtacaklarını duyurdular.

Editör Sam Hall
Güncelleme
Alex Albon, Williams FW45

Sadece birkaç dakika içerisinde Williams ve Sauber, 5 Şubat Pazartesi günü düzenlenecek törenlerle 2024 sezonlarının lansmanını yapacaklarını açıkladılar.

Sauber C44'ü Londra'da düzenlenecek bir törende sergileyeceğini duyururken, Williams böyle bir söz vermedi. Williams, bu sezon öncesindeki lansmanda aracın kendisini değil fotoğraflarını tanıtmıştı.

Her iki takım, Cuma akşamı sosyal medyada 'save the date' kartlarını paylaşarak hayranlarına erken bir Noel hediyesi verdi.

İkili planlarını paylaşma konusunda Ferrari'yi takip etti. Ferrari takım patronu Fred Vasseur kod adı 676 olan 2024 model aracın 13 Şubat'ta lansman yapılacağını duyurmuştu.

Geçen yıl Williams, lansman sezonunun açılışını yapan Amerikalı ekip Haas'ın ardından tanıtım yapmıştı. Williams'ı bir gün sonra Alfa Romeo -şimdi Sauber- takip etti.

Sauber aracını ilk kez İngiltere'de tanıtacak, daha önceki tanıtımlar İsviçre, Avusturya ve Almanya'da yapılmıştı.

Sezon öncesi testler 21-23 Şubat tarihleri arasında Bahreyn'de gerçekleştirilecek ve - bir iptal olmazsa - 24 yarış içeren rekor sezon, bir hafta sonra aynı yerde başlayacak.

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images

Zhou Guanyu, Alfa Romeo C43

 

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Hamilton, emeklilik öncesi F1 'hayalini' açıkladı

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Sam Hall
Sauber, 2024 F1 aracını İngiltere'de tanıtacak, yeni isim 10 Aralık'ta açıklanacak

Sauber, 2024 F1 aracını İngiltere'de tanıtacak, yeni isim 10 Aralık'ta açıklanacak

Formula 1

Sauber, 2024 F1 aracını İngiltere'de tanıtacak, yeni isim 10 Aralık'ta açıklanacak Sauber, 2024 F1 aracını İngiltere'de tanıtacak, yeni isim 10 Aralık'ta açıklanacak

Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Formula 1
Abu Dabi GP

Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor Wolff, FIA'dan aldığı resmi uyarının ardından küfürün engellenmesini alkışlıyor

Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Formula 1
Japonya GP

Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır Alpine, WEC sürüşü için Schumacher'i test etmeye hazır

Sauber
Daha fazlası
Sauber
Resmi: Sauber, 2024-25 yıllarında Stake F1 Team Kick Sauber adı altında yarışacak

Resmi: Sauber, 2024-25 yıllarında Stake F1 Team Kick Sauber adı altında yarışacak

Formula 1

Resmi: Sauber, 2024-25 yıllarında Stake F1 Team Kick Sauber adı altında yarışacak Resmi: Sauber, 2024-25 yıllarında Stake F1 Team Kick Sauber adı altında yarışacak

Audi, 2025 için Hulkenberg ve Ocon'la ilgileniyor!

Audi, 2025 için Hulkenberg ve Ocon'la ilgileniyor!

Formula 1

Audi, 2025 için Hulkenberg ve Ocon'la ilgileniyor! Audi, 2025 için Hulkenberg ve Ocon'la ilgileniyor!

Drugovich için F1 iddiaları artıyor

Drugovich için F1 iddiaları artıyor

Formula 1

Drugovich için F1 iddiaları artıyor Drugovich için F1 iddiaları artıyor

Son Haberler

Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var"

Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var"

F1 Formula 1

Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var" Verstappen: "Lambiase'nin 'ateşli' mesajlarına ihtiyacım var"

Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

F1 Formula 1

Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek Sauber, Audi'nin F1'e girişi öncesinde işe alımlara devam edecek

Yapay zeka bir noktada yarış stratejilerini belirleyebilir mi?

Yapay zeka bir noktada yarış stratejilerini belirleyebilir mi?

F1 Formula 1

Yapay zeka bir noktada yarış stratejilerini belirleyebilir mi? Yapay zeka bir noktada yarış stratejilerini belirleyebilir mi?

Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor"

Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor"

F1 Formula 1

Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor" Hamilton: "F1, personel değişikliği bakımından NFL'e benziyor"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol