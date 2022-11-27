Williams ve Porsche henüz görüşme halinde değil

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Şampiyonanın popülaritesi, pek çok ülkede giderek artıyor. Bu sezon Avusturya, İngiltere, Macaristan, Belçika, Hollanda, İtalya, Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Brezilya GP'deki tüm biletler satıldı. Amerika'da gelecek yıl bir yarış daha olacak: Las Vegas Grand Prix'si.

Büyük otomobil üreticilerinin ülkesi Almanya, son üç yıldır Formula 1 yarışına ev sahipliği yapmadı ve yakın gelecekte herhangi bir yarış yapılması beklenmiyor. Ülkenin aktif şekilde yarışan en önemli temsilcisi Sebastian Vettel kariyerini noktaladı, Mick Schumacher'in sözleşmesi ise yenilenmedi.

Ancak Mercedes, geçtiğimiz sezon işleri çok iyi olmasa da hâlâ şampiyonadaki en iyi üç takımdan biri ve Audi şirketinin 2026'da Sauber ile F1'e girmesi, ülke için umutları artırıyor.

Ancak Formula 1 ve FIA'nın hedefinde bir Alman markası daha var: Porsche. Alman Auto Motor und Sport'un haberine göre, Porsche olası seçenekleri araştırmaya devam ediyor, ancak ellerinde çok az seçenek var ve bunlar arasında en gerçekçi seçenek Williams.

Fakat bugün itibariyle Grove merkezli ekibin yönetimi, Porsche ile herhangi bir temas olmadığını belirtiyorlar. Belki de bu kısmen, Williams'ın sahibi olan Amerikalı Dorilton Capital'in takımı satma planı olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Ancak 2026 çok uzakta değil ve Audi gerekli altyapıyla birlikte, yeni dönem için çalışmalara başlarken, Porsche'nin elinde somut hiçbir şey yok.

Şirketin gerekli altyapısı bulunmuyor ve Red Bull Racing'in %50 hissesini satın almakla ilglenmelerinin temel nedeni de buydu. Ne de olsa Avusturyalı ekibin Milton Keynes'te modern bir motor fabrikası vardı. Şimdi sıfırdan böyle bir şey hazırlamak ve 2026'da gridde olmak pek mümkün değil.

Auto Motor und Sport, Porsche'nin Audi'den güç ünitesi alabileceğini ancak böyle bir şey yapmanın marka için pek de iyi bir imaj olmayacağını, dolayısıyla böyle bir anlaşmaya izin verilmeyeceğini belirtiyor.

Şimdilik Porsche'nin nasıl bir yön seçeceği tam bir muamma.