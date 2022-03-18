Williams ve McLaren, çalışma yasağına uymadı

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FIA teknik delegesi Jo Bauer, bu sabah Williams ve McLaren'ın normalde araçlar üzerinde çalışılmaması gereken saatler aralığında araçları üzerinde çalıştığını hakemlere rapor etti.

Yenilenen kurallara göre takımlar, ilk antrenman seansının başlangıcından önceki 29 ila 42 saatleri arasında araçları üzerinde çalışamıyorlar. Bu da çarşamba akşamına denk geliyor.

Williams bu süre zarfı içerisinde çalışma yaptı ve kurallara uymamış oldu. Bu saatler aralığında takımlara sekiz hak tanınmış durumda ve Williams ilk hakkını kullanmış oldu.

McLaren ise dün gece çalışma yasağını deldi. Kurallar gereği takımlar ilk seansın başlangıcından önceki 4 ila 18 saatleri arasında da araçları üzerinde çalışamıyorlar. Bu saatler aralığında takımlara altı ayrı istisna tanınmış durumda.

McLaren bu saatler aralığındaki ilk hakkını kullandı.