Williams ve Aston Martin, test kadrolarını açıkladı
Williams ve Aston Martin, Bahreyn testine katılacakları sürücüleri açıkladılar.
Bahreyn testine sadece iki gün kaldı. Takımlar, 10 Mart itibariyle Bahreyn'de 2022'nin son sezon öncesi testine başlayacaklar.
Üç günlük test için sürücü kadroları da yavaş yavaş açıklanıyor.
Bugün itibariyle Williams ve Aston Martin, teste katılacakları isimleri doğruladılar.
Aston Martin, üç günü de bölmeyi tercih etti. Sebastian Vettel, perşembe ve cuma günleri sabah bölümünde piste çıkarken, öğleden sonra Lance Stroll sürüş yapacak. Cumartesi ise sabah Stroll, öğleden sonra Vettel piste çıkacak.
Williams'ta Perşembe günü tüm günü Alex Albon sürüş yapacak. Cuma günü ise Nicholas Latifi piste çıkacak. Testin son gününde sabah Latifi, öğleden sonra Albon sürüş yapacak.
Test kadroları:
|Takım
|10 Mart Perşembe
|11 Mart Cuma
|12 Mart Cumartesi
|Williams
|Alex Albon
|Nicholas Latifi
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Latifi (Sabah)
Albon (Öğleden sonra)
|Aston Martin
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Vettel (Sabah)
Stroll (Öğleden sonra)
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Vettel (Sabah)
Stroll (Öğleden sonra)
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Stroll (Sabah)
Vettel (Öğleden sonra)
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