Williams ve Aston Martin, test kadrolarını açıkladı

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Bahreyn testine sadece iki gün kaldı. Takımlar, 10 Mart itibariyle Bahreyn'de 2022'nin son sezon öncesi testine başlayacaklar.

Üç günlük test için sürücü kadroları da yavaş yavaş açıklanıyor.

Bugün itibariyle Williams ve Aston Martin, teste katılacakları isimleri doğruladılar.

Aston Martin, üç günü de bölmeyi tercih etti. Sebastian Vettel, perşembe ve cuma günleri sabah bölümünde piste çıkarken, öğleden sonra Lance Stroll sürüş yapacak. Cumartesi ise sabah Stroll, öğleden sonra Vettel piste çıkacak.

Williams'ta Perşembe günü tüm günü Alex Albon sürüş yapacak. Cuma günü ise Nicholas Latifi piste çıkacak. Testin son gününde sabah Latifi, öğleden sonra Albon sürüş yapacak.

Test kadroları:

Takım 10 Mart Perşembe 11 Mart Cuma 12 Mart Cumartesi Williams Alex Albon Nicholas Latifi Latifi (Sabah) Albon (Öğleden sonra) Aston Martin Vettel (Sabah) Stroll (Öğleden sonra) Vettel (Sabah) Stroll (Öğleden sonra) Stroll (Sabah) Vettel (Öğleden sonra)