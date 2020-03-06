Williams, “utanç verici” 2019'un ardından kritik bir yılla karşı karşıya

Williams hem 2018 hem de 2019 yıllarını şampiyona sonuncusu olarak tamamladı ve geçen yıl aldığı toplam puan sayısı sadece birken, son iki yılda sadece sekiz puan toplayabildi.

Claire Williams tam da bundan ötürü 2020’nin kendileri için çok önemli bir yıl olacağını söyledi.

“Kritik bir yıl çünkü iki kötü yıl geçirdik ve Williams, Formula 1'de gridin arkasında yarışmak için yer almıyor. Buradayız çünkü rakiplerimize karşı yarışmak istiyoruz.”

“Eğer arka arkaya üçüncü kez kötü bir yıl geçirirsek ve takım personelini arka arkaya üçüncü kez gridin arkasında, kendi başlarına yarışmak zorunda bırakırsak bunun bedelini ödemek zorunda kalırız ve böyle bir şey olmasını istemiyoruz."

“Gururumuz ve kendimize olan saygımızdan ötürü buna izin veremeyiz. Bu Formula 1'deki en efsanevi ve tarihi takımlardan biri ve takımı normalde olması gereken yere döndürmek istiyoruz."

"Geçen yıl, aracımızı testlere hazırlamak için zamanımız yoktu ve bu, takımımız için verici bir andı. 42 yıldır başarılı şekilde aracımızı hazırlıyorduk ve geçen yıl yapamadık. Dibe vurduğumuz bir andı."

“Neyi yanlış yaptığımızı görebilmek adına kaldırmadık taş bırakmadık. Takımın ne kadar değiştiğini hissedebilirsiniz. Tüm alanlarda ve departmanlar arasında daha yüksek bir iletişim seviyesi olduğunu hissedebilirsiniz."

“Her zaman takım ruhu vardı ama şimdi daha önce gördüğümden çok daha fazlası var ve herkes iyi performans gösterebildiğimizden emin olmak için inanılmaz derecede çalışıyor."

"Geçen yıl, bir saniye için bile işleri değiştirebileceğimizden şüphe etmedim. Williams olarak savaşçı bir ekibiz ve bu kadar kolay pes etmeyeceğiz." dedi.