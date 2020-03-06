Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
FP1:
6 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
19 Mar
-
22 Mar
FP1:
13 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Vietnam GP
Biletler
02 Nis
-
05 Nis
FP1:
27 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Hollanda GP
Biletler
30 Nis
-
03 May
FP1:
55 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İspanya GP
Biletler
07 May
-
10 May
FP1:
62 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Monaco GP
Biletler
21 May
-
24 May
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Azerbaycan GP
Biletler
04 Haz
-
07 Haz
FP1:
90 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Kanada GP
Biletler
11 Haz
-
14 Haz
FP1:
97 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
118 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
132 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
146 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
174 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
181 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
195 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
202 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
216 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
230 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
237 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
251 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
265 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Williams, “utanç verici” 2019'un ardından kritik bir yılla karşı karşıya

paylaşım
yorumlar
Williams, “utanç verici” 2019'un ardından kritik bir yılla karşı karşıya
Ekleyen:
, Editör
6 Mar 2020 18:43

Claire Williams, sadece bir puanla kapattıkları utanç verici 2019 sezonunun ardından yeni sezonun son derede kritik olacağını söyledi.

Williams hem 2018 hem de 2019 yıllarını şampiyona sonuncusu olarak tamamladı ve geçen yıl aldığı toplam puan sayısı sadece birken, son iki yılda sadece sekiz puan toplayabildi.

Claire Williams tam da bundan ötürü 2020’nin kendileri için çok önemli bir yıl olacağını söyledi.

“Kritik bir yıl çünkü iki kötü yıl geçirdik ve Williams, Formula 1'de gridin arkasında yarışmak için yer almıyor. Buradayız çünkü rakiplerimize karşı yarışmak istiyoruz.”

“Eğer arka arkaya üçüncü kez kötü bir yıl geçirirsek ve takım personelini  arka arkaya üçüncü kez gridin arkasında, kendi başlarına yarışmak zorunda bırakırsak bunun bedelini ödemek zorunda kalırız ve böyle bir şey olmasını istemiyoruz."

“Gururumuz ve kendimize olan saygımızdan ötürü buna izin veremeyiz. Bu Formula 1'deki en efsanevi ve tarihi takımlardan biri ve takımı normalde olması gereken yere döndürmek istiyoruz."

"Geçen yıl, aracımızı testlere hazırlamak için zamanımız yoktu ve bu, takımımız için verici bir andı. 42 yıldır başarılı şekilde aracımızı hazırlıyorduk ve geçen yıl yapamadık. Dibe vurduğumuz bir andı."

“Neyi yanlış yaptığımızı görebilmek adına kaldırmadık taş bırakmadık. Takımın ne kadar değiştiğini hissedebilirsiniz. Tüm alanlarda ve departmanlar arasında daha yüksek bir iletişim seviyesi olduğunu hissedebilirsiniz."

“Her zaman takım ruhu vardı ama şimdi daha önce gördüğümden çok daha fazlası var ve herkes iyi performans gösterebildiğimizden emin olmak için inanılmaz derecede çalışıyor."

"Geçen yıl, bir saniye için bile işleri değiştirebileceğimizden şüphe etmedim. Williams olarak savaşçı bir ekibiz ve bu kadar kolay pes etmeyeceğiz." dedi.

Sonraki haber
McLaren'ın orta grubun önünde kalmak için yaptığı değişiklikler

Önceki haber

McLaren'ın orta grubun önünde kalmak için yaptığı değişiklikler

Sonraki haber

Vettel'e iyi haber - Kask tasarımı sınırı kaldırıldı

Vettel'e iyi haber - Kask tasarımı sınırı kaldırıldı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
FP1 Başlangıç:
6 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Per 12 Mar
Cum 13 Mar
21:00
12:00
FP2
Cum 13 Mar
Cum 13 Mar
01:00
16:00
FP3
Cum 13 Mar
Cmt 14 Mar
23:00
14:00
Sıralama
Cmt 14 Mar
Cmt 14 Mar
02:00
17:00
Yarış
Paz 15 Mar
Paz 15 Mar
01:10
16:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2020 Formula 1 kış testleri performanslarını değerlendiriyoruz

2
Formula 1

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!

50dk
3
Formula 1

"Mercedes, Ferrari motorundaki durumu en başından beri biliyordu"

4
Formula 1

Leclerc: "Vettel'in kalması iyi olur, fakat giderse de problem değil"

5
Formula 1

2020 F1 yarışları hangi kanalda yayınlanacak?

Son Videolar

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı? 04:33
Formula 1
2s

Ferrari hile mi yapıyordu? FIA açıklaması ve anlaşma neden diğer takımları kızdırdı?

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış 01:10
Formula 1

Zandvoort pistine yukarıdan bir bakış

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur 01:31
Formula 1

Max Verstappen'le Zandvoort'ta araç üstü kamerasından bir tur

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış 00:45
Formula 1

Hanoi pistine yukarıdan bir bakış

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir! 07:07
Formula 1

Haas, 2020 sonunda F1'den ayrılabilir!

Son Haberler

Vettel'e iyi haber - Kask tasarımı sınırı kaldırıldı
F1

Vettel'e iyi haber - Kask tasarımı sınırı kaldırıldı

Williams, “utanç verici” 2019'un ardından kritik bir yılla karşı karşıya
F1

Williams, “utanç verici” 2019'un ardından kritik bir yılla karşı karşıya

McLaren'ın orta grubun önünde kalmak için yaptığı değişiklikler
F1

McLaren'ın orta grubun önünde kalmak için yaptığı değişiklikler

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!
F1

Renault, FIA'nın cevabından memnun değil!

F1 tarihinde bugün: 6 Mart
F1

F1 tarihinde bugün: 6 Mart

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar - 15 Mar
Biletler
19 Mar - 22 Mar
Biletler
2 Nis - 5 Nis
Biletler
30 Nis - 3 May
Biletler
7 May - 10 May
Biletler
21 May - 24 May
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.