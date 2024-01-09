Williams, üç sponsorunu kaybetti
Decalspotters'ın haberine göre Williams, 2024 sezonu öncesinde üç sponsoruna veda etmiş durumda.
Son beş yıllık süreçte, tarihinin en kötü dönemlerinden birisini geçiren Williams, halihazırda gridin en az sponsorlu takımlarından birisi konumunda yer alıyor.
Yine de James Vowles'un gelişiyle işler düzelmeye başladı ve 2023 yılında, 2022'ye kıyasla çok daha iyi bir performans sergilediler.
Takım, Alex Albon'un aldığı puanlarla şampiyonayı yedinci sırada tamamladı ve çok değerli bir gelir elde etti.
Bunun sponsorluk tarafına nasıl yansıyacağı bilinmiyor fakat ilk haberler üç partnerin 2024 sezonu başlamadan önce Williams'la yollarını ayırdığı yönünde.
Decalspotters'ın haberine göre bu markalar Acronis, Bremont ve Financial Times oldu.
Acronis 2018'de, Bremont 2021'de, Financial Times ise 2022'de Grove merkezli takıma katılmıştı.
Bunlar arasında Financial Times, 2022'de takımla çok yıllı bir anlaşma imzalamıştı.
Bu habere rağmen Williams'ın yeni sezon öncesi yeni sponsorlarla anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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