Williams tüm takımların "eşit fırsatlara" sahip olmasını istiyor

Formula 1'de 2013'ten bu yana uygulanan para ödülü sistemine göre takımların elde ettiği gelirler üç bölüme ayrılmış durumda.

"İlk sütun" şampiyona katılımcılarına yapılan sabit ödeme olarak biliniyor.

"İkinci sütun" takımların bir önceki sezonda elde ettiği sonuçlara göre hesaplanıyor.

Ayrıca, Ferrari, Red Bull Racing, McLaren, Mercedes ve Williams'ın Formula 1'de uzun süredir var olmalarından ötürü ek ödemeler aldığı bir bonus sistemi mevcut.

Buna ek olarak, şampiyonanın en eski katılımcısı olarak Ferrari için oluşturulmuş özel bir kalem var. Bu, sezon başına 75 milyon dolardan daha fazlasına tekabül ediyor (toplam para ödülünün %2,5'i).

Williams takım patronu James Vowles, birilerinin daha fazla kazanmasına karşı değil, ancak eşit şansa sahip olmak istiyor.

Vowles, "Ferrari'nin sporumuza değer kattığına hiç şüphe yok. Bu konuda dürüst olmamız gerekiyor."

"Ortalama bir insana, Formula 1'den kimi bildiğini sorarsanız Ferrari'yi söyleyecektir. Bu takım her zaman onların dilindedir."

"İnsanların daha fazlasını almasına karşı değilim. Ancak her takımın her hafta sonu yarış kazanma şansına sahip olmasını çok isterim. Takımlar eşit şansa sahip olmalı. Bu sporumuza çok yardımcı olur."

"Herkes Williams'ın takım ve kaynak açısından en yakın rakiplerinin gerisinde olduğunun farkında. Bütçe sınırı altında, ek fon yatırımı için rakiplerimizin de onayını almak zorundayız."

"Şimdiye kadar bu müzakereler pek de istenildiği gibi gitmedi. Birileri farklı düşünüyor, birilerinin parası yok, birileri harcamak istemiyor, birileri değişimden korkuyor."

"Umarım bir sonraki toplantıda diğer takımların pozisyonunu etkileyebiliriz." dedi.

James Vowles, Williams F1 takım müdürü Fotoğraf: Alister Thorpe / GP Racing