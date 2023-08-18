Williams tüm takımların "eşit fırsatlara" sahip olmasını istiyor
Williams takım patronu James Vowles, takımlar arasında özellikle rekabet anlamında eşitlik istiyor.
Formula 1'de 2013'ten bu yana uygulanan para ödülü sistemine göre takımların elde ettiği gelirler üç bölüme ayrılmış durumda.
"İlk sütun" şampiyona katılımcılarına yapılan sabit ödeme olarak biliniyor.
"İkinci sütun" takımların bir önceki sezonda elde ettiği sonuçlara göre hesaplanıyor.
Ayrıca, Ferrari, Red Bull Racing, McLaren, Mercedes ve Williams'ın Formula 1'de uzun süredir var olmalarından ötürü ek ödemeler aldığı bir bonus sistemi mevcut.
Buna ek olarak, şampiyonanın en eski katılımcısı olarak Ferrari için oluşturulmuş özel bir kalem var. Bu, sezon başına 75 milyon dolardan daha fazlasına tekabül ediyor (toplam para ödülünün %2,5'i).
Williams takım patronu James Vowles, birilerinin daha fazla kazanmasına karşı değil, ancak eşit şansa sahip olmak istiyor.
Vowles, "Ferrari'nin sporumuza değer kattığına hiç şüphe yok. Bu konuda dürüst olmamız gerekiyor."
"Ortalama bir insana, Formula 1'den kimi bildiğini sorarsanız Ferrari'yi söyleyecektir. Bu takım her zaman onların dilindedir."
"İnsanların daha fazlasını almasına karşı değilim. Ancak her takımın her hafta sonu yarış kazanma şansına sahip olmasını çok isterim. Takımlar eşit şansa sahip olmalı. Bu sporumuza çok yardımcı olur."
"Herkes Williams'ın takım ve kaynak açısından en yakın rakiplerinin gerisinde olduğunun farkında. Bütçe sınırı altında, ek fon yatırımı için rakiplerimizin de onayını almak zorundayız."
"Şimdiye kadar bu müzakereler pek de istenildiği gibi gitmedi. Birileri farklı düşünüyor, birilerinin parası yok, birileri harcamak istemiyor, birileri değişimden korkuyor."
"Umarım bir sonraki toplantıda diğer takımların pozisyonunu etkileyebiliriz." dedi.
James Vowles, Williams F1 takım müdürü
Fotoğraf: Alister Thorpe / GP Racing
Son Haberler
2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!
2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci! 2023 Avusturya MotoGP: Bagnaia pole'ü son saniyede aldı, Vinales ikinci!
Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"
Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor" Horner: "Perez Meksika'da kazanmak ve sezonu ikinci bitirmek istiyor"
Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"
Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı" Marquez: "Yeni aero temel problemleri ortadan kaldırmadı"
Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"
Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor" Steiner: "Gene Haas'a çok teklif var ama o takımı satmıyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar