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Formula 1 / Son dakika

Williams: “Ticktum, simülatörümüzdeki en iyi sürücülerden biri”

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Williams: “Ticktum, simülatörümüzdeki en iyi sürücülerden biri”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
18 Oca 2020 09:52

Williams, gelişim sürücüsü Dan Ticktum’un, takımın simülatöründe şu ana kadar çalışan en iyi sürücülerden biri olduğunu ve Britanyalı sürücünün tüm potansiyelinden yararlanabileceklerinden emin olduğunu açıkladı.

Ticktum, 2019’da zayıf bir sezon geçirdi ve Super Formula’da istediği sonuçları alamadı. Bunun sonucunda da Red Bull programından çıkartıldı.

Bu karar, Ticktum’un F1’e girme şansını zora soksa da yılın sonlarında Williams’ın gelişim sürücüsü olmuştu.

İki Macau GP galibiyeti bulunan ve bir süre yarışlardan men edilen Ticktum’un inişli çıkışlı kariyerine rağmen Williams, genç sürücüden en iyi şekilde yararlanabileceğine inanıyor.

Ticktum hakkında konuşan takım patronu Claire Williams, “Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ve takımdaki çalışanlar, onu simülatöre koyduğumuzda, gördükleri en iyi sürücülerden biri olduğunu söylediler.”

“Harika bir yeteneği olduğunu düşünüyorum ve bu yeteneğin çalışır hale gelmesine ihtiyacı var. Bu konuda tecrübeye sahibiz. Ondan ne beklediğimizi ve nasıl davranması gerektiğini biliyor.”

“O, takımdaki 750 kişiden biri ve biz her zaman Williams’ta birinin diğerinden daha önemli olmadığı anlayışına sahibiz. Herkes kolları sıvamalı ve beklenen şekilde işini yapmalı. Ancak onun, bunu bildiğini ve anladığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Ticktum'un, Red Bull programında yer aldığı zamanlarda sarf ettiği bazı sert sözlerle gündeme geldiği olmuştu.

Ancak Williams, genç sürücünün artık daha olgun olduğunu ve kendisinden beklenen şeyleri daha iyi anladığına inanıyor.

Williams, “Şimdiye kadar yaşadığı deneyimlerle beraber artık daha olgun ve başını öne eğip ondan istediğimiz işi yapmaya istekli.”

“O, izlenilmesi gereken bir sürücü. Ne olursa olsun kaybetmememiz gereken harika bir Britanyalı yetenek.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Dan Ticktum
Takımlar Williams
Editör Valentin Khorounzhiy

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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