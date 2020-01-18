Williams: “Ticktum, simülatörümüzdeki en iyi sürücülerden biri”

Ticktum, 2019’da zayıf bir sezon geçirdi ve Super Formula’da istediği sonuçları alamadı. Bunun sonucunda da Red Bull programından çıkartıldı.

Bu karar, Ticktum’un F1’e girme şansını zora soksa da yılın sonlarında Williams’ın gelişim sürücüsü olmuştu.

İki Macau GP galibiyeti bulunan ve bir süre yarışlardan men edilen Ticktum’un inişli çıkışlı kariyerine rağmen Williams, genç sürücüden en iyi şekilde yararlanabileceğine inanıyor.

Ticktum hakkında konuşan takım patronu Claire Williams, “Onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Ve takımdaki çalışanlar, onu simülatöre koyduğumuzda, gördükleri en iyi sürücülerden biri olduğunu söylediler.”

“Harika bir yeteneği olduğunu düşünüyorum ve bu yeteneğin çalışır hale gelmesine ihtiyacı var. Bu konuda tecrübeye sahibiz. Ondan ne beklediğimizi ve nasıl davranması gerektiğini biliyor.”

“O, takımdaki 750 kişiden biri ve biz her zaman Williams’ta birinin diğerinden daha önemli olmadığı anlayışına sahibiz. Herkes kolları sıvamalı ve beklenen şekilde işini yapmalı. Ancak onun, bunu bildiğini ve anladığını düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Ticktum'un, Red Bull programında yer aldığı zamanlarda sarf ettiği bazı sert sözlerle gündeme geldiği olmuştu.

Ancak Williams, genç sürücünün artık daha olgun olduğunu ve kendisinden beklenen şeyleri daha iyi anladığına inanıyor.

Williams, “Şimdiye kadar yaşadığı deneyimlerle beraber artık daha olgun ve başını öne eğip ondan istediğimiz işi yapmaya istekli.”

“O, izlenilmesi gereken bir sürücü. Ne olursa olsun kaybetmememiz gereken harika bir Britanyalı yetenek.” dedi.