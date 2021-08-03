Williams, Ticktum ile yollarını ayırdı

Daha önce Red Bull sürücü akademisinde yer alan ve Formula 1 aracını test eden Ticktum, 2019 yılının ardından sürpriz şekilde Avusturyalı üretici ile yollarını ayırmıştı.

22 yaşındaki pilot, 2020 sezonu öncesinde Williams'a katıldı ve Mart ayında, 2021 sezonunun sonuna kadar takımla devam etmesini sağlayacak olan yeni bir kontrat imzaladı.

Gelişim pilotluğu görevini üstlenen çifte Macau Grand Prix'si galibi, Williams F1 aracının gelişimine yardımcı olmak için simülatörde çalışmalar yürürken, hem fabrikada hem de yarış pistinde İngiliz ekibe yardım ediyordu.

Bu yıl aynı zamanda F2 şampiyonasında yarışan Britanyalı pilot, şu anda şampiyonası Oscar Piastri'nin 19 puan ardında dördüncü sırada götürüyor.

Bununla beraber Williams, sürpriz şekilde Ticktum'la yolların ayrıldığını açıkladı. Formula1.com'a konuşan Williams sözcüsü, Ticktum'un artık gelişim pilotluğu görevini yapmayacağını ve sürücü akademisinden de çıkarıldığını belirtti.

Ticktum, ayrılık haberi sonrası Instagram hesabı üzerinden kısa bir açıklama yaptı ve 2022 Williams koltuğu için seçenekler arasında yer almadığın için görevinden ayrıldığını belirtti.

Ticktum ayrıca "Fırsat için Williams'a teşekkür ederim" derken, gelecekte tekrar birlikte çalışmayı umduklarını belirtti.

Şu anda simülatör görevini Roy Nissany'nin yanı sıra Jack Aitken ve Jamie Chadwick üstleniyor.