Williams, THG ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Williams Formula 1 takımı, THG ile beslenme, teknoloji, e-ticaret ve sürdürülebilirlik alanlarında çalışmak üzere sponsorluk anlaşması imzaladı.
Eskiden The Hut Group olarak bilinen Manchester merkezli THG, başta güzellik ve beslenme olmak üzere kendi markalarını satan fakat üçüncü taraf ürünlerini de pazarlayan bir e-ticaret perakendecisi olarak biliniyor.
Yapılan açıklamaya göre THG, artık Williams'ın partnerlerinden birisi olacak.
Williams ile yapılan anlaşma THG'nin üç küresel markasını içeriyor; bunlardan ikisi olan Myprotein ve Ingenuity'nin logoları hem araçta hem de sürücü tulumlarında yer alacak.
Dünyanın önde gelen online spor beslenme markası Myprotein, insan performansını artırmak amacıyla resmi beslenme ortağı oldu.
Dijital ticaret markası Ingenuity ise artık Williams'ın resmi teknoloji ve e-ticaret partneri olacak.
Sürdürülebilir çözümler danışmanı THG Eco, sıfır karbon hedefi kapsamında karbon kullanımını ölçmek amacıyla resmi sürdürülebilirlik ortağı olacak.
Öte yandan Williams, Austin'deki yarış için aracın renk düzenini de değiştirecek.
Aracın üzerinde Amerikan bayrağının bir görüntüsü yer alırken, arka kanatta yedi NFT jetonu olacak.
Bunlardan ikisi takımın sürücüleri tarafından seçildi, diğer beşi ise takımın partneri olan Amerikan kripto para borsasındaki katılımcılar tarafından seçildi.
Photo by: Williams
Williams FW43, United States GP livery
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