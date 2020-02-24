Williams test programını doğruladı

Formula 1'de Melbourne'deki ilk yarış öncesinde son test bu hafta yapılacak.

Çarşamba günü gerçekleştirilecek teste AlphaTauri'nin ardından Williams da katılacağı pilotları doğruladı.

Buna göre testin ilk gününde program ikiye bölünecek. Sabah ölümünde Nicholas Latifi, öğleden sonra George Russell sürüş yapacak.

Perşembe günü tüm gün Nicholas Latifi, FW43'ü süren isim olacak.

Son günde ise tüm gün direksiyona geçen isim George Russell olacak.