Williams teknik patronu: "Albon'un biraz daha 'yırtıcı' olması gerekiyor"

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Williams, üç yıl boyunca kendileri için yarışan ve sonrasında Mercedes'te Lewis Hamilton'ın takım arkadaşı olan George Russell'ın yerine yeni bir isim arayışındaydı.

Takımın tercihi, Toro Rosso/Red Bull'da geçirdiği iki sezonun ardından yedek pilotluğa çekilen Alex Albon oldu.

Taylandlı sürücü, bu yılın neredeyse tamamında Nichoals Latifi'den daha iyiydi ve özellikle Avustralya GP performansı uzun süre hafızalarda kaldı.

Aynı zamanda takıam gelişim konusunda da liderlik eden Albon, geri dönüşünden sonra kendisini fazlasıyla kanıtladı.

Yine de eksik olduğu bazı noktalar var ve bunlar Williams teknik direktörü Francois-Xavier Demaison, tarafından dile getirildi.

Taylandlı sürücünün ilk yılını yorumlayan Demaison, "Bize gerçekten çok yardımcı oldu çünkü bizler mühendisiz ve kesinlikle bize yön verebilecek sürücülere ihtiyacımız var."

"Tecrübesiyle bize yardım etti ve bizi doğru yola soktu."

"Fakat Alex iyi bir insan, bazen fazla iyi olabiliyor. Takıma karşı biraz daha sert olması, bizi daha fazla zorlaması gerekiyor ve bu konu üzerinde çalışıyoruz."

"İnsanlarla ilişkilerindeki tavrı hep böyle çünkü bu onun doğasında var, ancak toplantılarda biraz daha yırtıcı olmalı. Ona her gün 'Biraz daha ... olmalısın.' diyorum. O cümledeki boşlukta ne dediğimi size söylemeyeceğim."

"Fakat dünya şampiyonu olmak için böyle olmak zorundasınız." dedi.

Albon 2023'te yeni bir takım arkadaşına sahip olacak. Williams, Latifi'nin yerine bu yılı Formula 2'de geçiren Logan Sargeant ile anlaştı.

Yardımcı editör: Pelinsu Özgür