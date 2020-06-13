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Formula 1 / Son dakika

Williams, teknik ekibe daha fazla büyük isim katmayacak

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Williams, teknik ekibe daha fazla büyük isim katmayacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
13 Haz 2020 12:33

Williams, Simon Roberts'in takıma katılmasının ardından büyük ölçüde üst kadroyu tamamladıklarını ve kısa vadede yeni bir ismin takıma katılmayacağını açıkladı.

McLaren'da uzun yıllar çalışan Roberts, Williams'ın geçirdiği iki kötü sezonun ardından takıma yardımcı olması amacıyla anlaşılan isimlerden birisi oldu.

Claire Williams, Roberts'ın takıma çok büyük değer kattığını ve onun takıma gelmesiyle teknik kadrodan daha fazla performans alabileceklerini söyledi.

Williams, "Simon'ın takıma katılması harika oldu ve bu yüzden gerçekten heyecanlıyız. O, muhteşem bir geçmişe sahip. Takımdaki görevi teknik ekiple operasyonlar arasında işbirliğini sağlamak olacak. Bu bizi heyecanlandıran görevlerden birisi ve Simon bu konuda harika bir iş başaracak."

"Ayrıca teknik ekibimizi de geçen seneki yeniden yapılanma sürecinde güçlendirdik. David Warner tasarım şefi olurken Renault'dan gelen Jonahtan Carter tasarım şefi vekili ve tasarım bölümü başkanı oldu."

"Teknik ekibin ve operasyon gruplarının yeniden yapılanması sürecinde çok sıkı çalıştık. Simon'ın takıma dahil olması, yapbozun son parçası oldu."

"Şu an için, istediğimiz yapılanmaya sahibiz. Mevcut yapılanmadan mutluyuz. Artık onlar işini yapacak ve biz sonucunu göreceğiz."

"Bu yapılanmanın iyi iş çıkaracağını düşünüyoruz, bu yüzden şu anda mühendislik tarafına daha fazla insan getirme gibi bir planımız yok." dedi.

Williams, mevcut teknik yapılanmadan mutlu olsalar da takım için ekstra fon bulunması halinde pist üstünde performansı arttırmaya yardımcı olabilecek alanlarda çalışan sayısının arttırılabileceğini işaret etti.

Williams, "Formula 1 takımlarına harcamaları için ne kadar para verirseniz, o kadar harcarlar. Mühendislere verirseniz, onlar daha da hızlı harcarlar ve daha fazlasını isterler."

"Ancak biz, başarılı bir şekilde mücadele edebileceğimiz yatırım istiyoruz. Bu yüzden yapılanmaya yatırım yapıyoruz."

"Bu yüzden şu anda üst düzey personele yatırım yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Bunun için doğru insanlara sahip olduğumuzu düşünüyorum. Daha alt pozisyonlarda daha fazla insana ihtiyaç duyup duymadığımıza bakacağız. Ancak bazı planlarımız var. Şu anda detaya inmek istemiyorum ancak yatırımı bunun için kullanacağız." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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