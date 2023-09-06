Williams, teknik direktör olmamasına rağmen araçlarını nasıl tasarlıyor?
Williams Formula 1 Takım Patronu James Vowles, halihazırda tam zamanlı bir teknik patron olmamasına rağmen 2024 F1 araçlarını nasıl hazırladıklarını açıkladı.
Aralık ayında Francois-Xavier Demaison'un ayrılmasından bu yana teknik liderden yoksun olan Williams, bu ayın başlarında Alpine'in deneyimli mühendisi Pat Fry'ı baş teknik sorumlu olarak işe aldığını duyursa da Fry kışa kadar işe başlamayacak.
Takım ayrıca, 2024 aracını tasarlarken henüz bir teknik direktör atamadı. Muhtemelen lider bir rol arayan rakibin tasarımdan sorumlu ikinci adamı olacak.
Vowles, yeni araç üzerindeki çalışmaların çoktan başlamış olmasıyla birlikte, erken geliştirme sürecini tasarlamak üzere bir komite oluşturduğunu açıkladı.
Vowles, "Pat [Fry], gelecek yılın otomobilinin ilk unsurları üzerinde gerçekten bir etkiye sahip olmak için zamanında burada bizimle olmayacak."
"Aerodinamikten bazı güçlü kişileri de içeren bir grup oluşturdum: Geçici teknik direktörümüz olarak görev yapan Dave Warner, ben ve Dave Robson [araç performans başkanı].
"Bunu yapmanın en uygun yolu bu değil ama temelde gitmemiz gereken yön konusunda hemfikir olan bir grup birey var."
"Hepimiz mantıklı karar vericileriz ama bu, nereye gittiğimize dair görüşümüzde birleştiğimiz anlamına geliyor." dedi.
Alex Albon, Williams FW45
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Vowles, mevcut iş bölümünün "uzun vadeli bir çözüm" değil, Fry tam kontrolü ele alana kadar geçici bir çözüm olduğunu kabul etti.
Vowles sözlerine şöyle devam etti: "Bu doğru yönde bir adım ama uzun vadeli bir çözüm olmadığı da açık."
"Uzun vadeli çözüm Pat'in devreye girmesi ve temelde bu gidişatın dizginlerini çok daha fazla elinde tutmasıdır."
Vowles ayrıca, Williams'ın "temel" tasarım konseptindeki daha büyük bir değişikliğin parçası olarak gelecek yıla kaynak aktarması nedeniyle mevcut aracın sezonun geri kalanında başka bir güncelleme almayacağını da doğruladı.
Vowles, "Elimizdeki araç, hepsi bu... Yılın geri kalanında başka bir şey yapmayacağız."
"Odak noktamız - sadece şimdi değil, aslında bir süredir - '24 ve aslında '25 ve '26'ya da odaklanmanın bir parçasıydı."
"Temel olarak değiştirdiğimiz çok fazla şey var..."
"Bir şeyler yapmaya çalışmaktansa sistemleri bozmaya ve yeniden inşa etmeye odaklanmayı tercih ederim." dedi.
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