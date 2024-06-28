Williams, teknik departmanında bir dizi değişiklik duyurdu

Williams, rakip takımlardan üst düzey Formula 1 teknik personelinin yanı sıra eski Alpine teknik direktörü Matt Harman ile anlaştığını duyurdu.

İşe alınan beş üst düzey isim, Williams'ın son dönemde özellikle aerodinamik ve tasarım ofislerini güçlendirmeye odaklanarak başlattığı büyük işe alım hamlesi kapsamında anlaştığı 26 yeni mühendisten oluşan gruba dahil edildi.

Yeni personel, 2023'ün başlarında Alpine'deki aynı unvanla önceki görevinden ayrıldıktan sonra geçen Kasım ayında takıma katılan Williams'ın baş teknik sorumlusu Pat Fry'a rapor verecek.

Harman, 2024 sezonunun başında, takımın A524 aracının o zamanlar griddeki en yavaş araçlardan biri olduğu ortaya çıktığı sırada Alpine'den istifa etmişti.

Şimdi Williams'ın tasarım direktörü olacak ve 2024 yaz tatilinden sonra yeni takımı için çalışmaya başlayacak.

Diğer dört üst düzey teknik işe alım ise Ferrari'nin eski performans analizi başkanı Fabrice Moncade, Haas'ın eski baş aerodinamikçisi Juan Molina, Red Bull'un baş tasarımcısı (kompozitler ve yapılar) Steve Winstanley ve Alpine'in eski performans başkanı Richard Frith.

Moncade Temmuz ayı başında Williams'ın bilgisayar bilimi baş mühendisi olurken, Molina 15 Temmuz'dan itibaren takımın baş aerodinamikçisi olacak.

Tüm yeni işe alımları duyuran takım açıklamasına göre Winstanley, "tasarım ofisi içindeki yapılar departmanını dönüştürme" göreviyle kompozit ve yapılar baş mühendisi olarak işe alındı.

Frith, Williams'ın performans sistemleri başkanı olacak ancak 2025 yılına kadar ekiple çalışmaya başlamayacak.

Williams ayrıca eski Hewlett Packard Enterprise çalışanı Sorin Cheran'ı yeni bilgi ve analitik şefi (CIAO) olarak işe aldı.

Williams'tan yapılan açıklamada Cheran'ın "sınıfının en iyisi bir teknoloji operasyonu oluşturmak için ekibin verileri nasıl elde ettiği, depoladığı, endekslediği ve kullandığı konusunda bir dönüşüme öncülük etmesinin" beklendiği belirtildi.

Pat Fry, Williams Baş Teknik Sorumlusu Fotoğraf: Williams

Bu, 2024'ün başlarında ekibin her yılın başında yeni araç yapımlarını planlamak için devasa bir Excel elektronik tablosu kullandığının ortaya çıkmasının ardından geldi. Bu süreç, takım patronu James Vowles ve Fry'ı şaşkına çevirmişti.

Vowles takımın yeni işe alımları hakkında şunları söyledi: "Bu altı inanılmaz insanı Williams'a davet etmekten büyük mutluluk duyuyorum."

"Ön sıralara geri dönmek için mücadele ediyoruz ve diğer takımlardan deneyimli, şampiyonluk kazanmış yetenekleri çekebilmek, çıktığımız yolculuğa olan büyük inancımızı gösteriyor."

"Williams kazanmak için gerekenlere yatırım yapıyor ve önümüzdeki aylarda gridin dört bir yanından daha fazla yeni yüzü aramıza katmaya hazırlanırken bu sadece bir başlangıç."

Bu büyük işe alım hamlesi, Williams'ın sahibi Dorilton Capital'in, Williams ailesinin 2020'de takımı satmasından önce yıllarca az yatırım yapılmasının ardından kötü bir şekilde azalan takımdaki sonuçları iyileştirme mücadelesindeki en son gelişme oldu.

Fry, "Williams'ın cesur hedefleri ve büyük bir ivmesi var ve bu olağanüstü işe alımlar, bunun insanların parçası olmak istediği bir proje olduğunu gösteriyor."

"Geleceği inşa ederken Grove'da halihazırda bulunan muazzam yeteneğe derinlemesine güç katıyoruz." dedi.