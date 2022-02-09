Williams, 2022 aracı için yeni bir renk düzeni hazırlıyor

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Grove merkezli takım, yeni aracını 15 Şubat'ta tanıtacak ancak takımın sürücüleri Alex Albon ve Nicholas Latifi, etkinlik öncesinde aracın renklerine bakarken görüntülendiler ve şaşkınlıkları, gelecek yıla kıyasla büyük bir fark olduğuna dair ipucu verdi.

Williams, sürücülerinin 2022 aracını ve renk düzenini gördükleri bir video paylaştı.

Latifi, "Bu farklı... Canlı. Sanırım bu sözleri geçen yıl da kullanmıştım ama bu yıla daha çok uyuyor. Bu aslında oldukça havalı. Bence ışıklar altında ve fotoğraflarda iyi görünecek." dedi.

Albon da, Williams'ın geleneksel mavi ve beyazının ötesinde, araçta hangi yeni rengin olacağına dair yorumlarıyla oldukça etkilendiğini gösterdi.

Albon, "Beğendim. Bunun daha çok Williams'a uygun olduğunu söyleyebilirim."

"Renk anlamında daha basit. İçinde biraz **** var. **** rengini beğendim." dedi.

Latifi, "Yeni bir renk eklendi ve bunu sevdim. Bence aracın bazı havalı özelliklerini öne çıkarıyor. Ayrıca normalde kullandığımıza kıyasla biraz farklı bir desen var." dedi.

Williams geleneksel olarak mavi ve beyaz renklerle yarışıyordu. Geçen yılın tasarımında ise motor kapağında sarının ve mavinin farklı tonları yer alıyordu.

Williams, 2021 yılında hem Latifi hem de George Russell'ın aldığı puanlar sayesinde takımlar şampiyonasında sekizinci oldu.

Russell, 2022 sezonu için takımdan ayrılarak Mercedes'e katıldı. Russell'ın yerini ise Alex Albon aldı.