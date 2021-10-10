Williams: “Takımlar, strateji savaşıyla karşı karşıya”

İstanbul’daki yarış günü, bulutlu bir havada ve ıslak bir pistte başlamış olsa da, yarışın kuru havada geçeceği tahmin ediliyor ve bu da takımlar için stratejik ikilemi arttırıyor.

Yuki Tsunoda dışında ilk 10’daki tüm sürücüler orta hamurla yarışa başlamaya hazırlanırken, Japon sürücü yumuşak hamurla başlayacak. Ancak diğer tüm sürücüler, antrenmanlarda dayanıksız olduğu görülen yumuşak hamurdan kaçınacak.

Ancak İstanbul Park’taki kısa pit yolundaki zaman kaybı yaklaşık 20 saniye. Bu da takımların çift pit stop deneme şansını arttırıyor.

Aynı zamanda bazı sürücüler, zorlu virajlarda lastiklerini yönetebilirlerse tek pitle beraber pist üstü pozisyonlarını koruyabilirler.

Lastik yönetimi ve aşınma konusundaki tahminlerin yarış stratejisi için ne anlama geldiği sorulduğunda Robson, bunun yarışta gerçekten zorlu olacağını söyledi.

Robson, “Pist, cuma gününden bu yana biraz sıfırlandı ve biraz yağmur yağacak gibi duruyor. Ancak yarış kuru olacak gibi görünüyor.”

“Bu yüzden lastiklerin tam olarak nasıl çalışacağını ve sürücülerin, özellikle 8. viraja nasıl yaklaşması gerektiğini anlamak biraz belirsiz olacak.”

“Bunların aracımızda nasıl davranacağına ve diğerlerinde nasıl davranacağına dair bir fikrimiz var.”

George Russell, Williams FW43B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

“Bununla birlikte bir plan yapacağız ve sonrasında bunu canlı olarak gözden geçirmemiz gerekecek. Ancak Tsunoda dışında herkesin orta hamur kullanması, çoğu kişinin kafasından neler geçtiğini gösteriyor.”

“Son turlarda en hızlı tur deneyecek biri dışında yumuşak hamuru kullanacak biri olacağını düşünmüyorum.”

“Hangi hamuru kaç set kullanmamız gerektiğini de bekleyip göreceğiz.”

“Bu, özellikle sağ ön lastiği canlı tutup bitmesini önlemek için bazı virajlarda ne kadar zaman kaybetmeye hazır olduğunuza bağlı olacak. Zorlu olacağını düşünüyorum.”

“Şartların nasıl olduğuna bakıp bir plan yapacağız. Ancak kritik kararların verilmesi gereken yarışlardan biri olacağını düşünüyorum.”

“Eğlenceli olacağını düşünüyorum, çünkü sadece kendi aracınızın yaptıklarına değil, diğerlerinin de ne yaptığına da cevap vermelisiniz.”

“Yani işler ilginç bir hal aldığında, tam anlamıyla bir savaş, bir oyun teorisi problemi haline gelecektir.” dedi.