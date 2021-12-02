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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Williams bu hafta sonu gerçekleştirilecek Suudi Arabistan GP'de, Frank Williams anısına özel çıkartmalarla yarışacak.

Williams takımı, Suudi Arabistan GP hafta sonunda Frank Williams'ı anacak

Williams F1 takımının kurucusu Sir Frank Williams, geçtiğimiz hafta sonu 79 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Suudi Arabistan GP, Williams'ın vefatından sonraki ilk yarış olacak ve takım, kurucusunu onurlandırmak adına iki FW43B'ye de özel çıkartmalar koyacak.

Takım, 1977 yılında kuruldu ve o günden bu yana çok sayıda başarı yakaladı. Williams, 2020 sezonunda,  Dorilton Capital'e satıldı ve ailenin takımla bağı kalmadı.

Buna karşılık yeni sahipler Sir Frank'in onuruna Suudi Arabistan GP için özel hazırlık yaptılar. RacingNews365.com'a göre iki araçta da Williams'ın adının ve soyadının baş harflerini taşıyan özel çıkartmalar olacak. Ayrıca hafta sonu boyunca tüm takım personeli siyah kol bandı ile çalışacak.

Bunlara ek olarak Formula 1, pazar günkü Grand Prix'den önce saygı duruşunda bulunarak Williams'ı anacak.

Daha fazla detay, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Sir Frank Williams, Team Principal, Williams

Sir Frank Williams, Team Principal, Williams

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Bunlara ek olarak Formula 1, pazar günkü Grand Prix'den önce saygı duruşunda bulunarak Williams'ı anacak. Daha fazla detay, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

 

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