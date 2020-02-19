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Formula 1 / Son dakika

Williams: "Takımdaki herkes, FW43'ü piste çıkardığımız için çok mutlu"

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Williams: "Takımdaki herkes, FW43'ü piste çıkardığımız için çok mutlu"
Ekleyen:
, Editör
19 Şub 2020 11:56

Claire Williams, yeni FW43'ü ilk Barcelona testine yetiştirdikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Williams, geçen yıl yeni aracını kış testlerinin başlangıcına yetiştirememiş ve oldukça önemli iki günü kaybetmişti.

2020 yılı için daha iyi hazırlanan İngiliz ekip, çarşamba günü Barcelona'da başlayan testler başlar başlamaz piste çıktı.

Claire Williams, bundan ötürü mutlu olduklarını söylüyor.

Williams, “Bütün takım , FW43'ü Barselona'daki testlerin ilk gününde piste çıkmaya hazırlamak için kış boyunca Grove'da çok çalıştı."

"2020 ve sonrasında ilerlemek için son 12 aydaki zayıf yönlerimizi analiz etmek için çok fazla zaman ve kaynak harcadık. Takımdaki herkesin aracı bugün pistte görmekten mutluluk duyduğunu biliyorum."

"Takım için oldukça zor geçen anlarda ortaya koyulan çaba, özveri ve mücadele ruhu için herkese teşekkür ediyorum."

"Bu yıl yeni bir pilot kadromuz var. Bir yıllık yedek pilotluk döneminden sonra Nicholas Latifi, Formula 1'de ikinci yılı geçirecek olan George Russell'ın takım arkadaşı oldu. Her iki pilot da kışın çok çalıştı, sezona hazırlanıyorlar ve en iyisini yapacaklarını biliyorum."

"Ayrıca bu yıl birkaç yeni partner  ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. İsim sponsorumuz ROKiT, desteğini arttırdı. Sezon boyunca Acronis, RBC, Lavazza ve diğer tüm ortaklarla çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

George Russell, "Aracın direksiyonunda olduğum için mutluyum. İnanılmaz geçen ilk sezonumda çok şey öğrendim. Bir pilot olarak gelişmeme ve daha iyi olmama yardımcı oldu. Yaklaşan şampiyonaya iyi şekilde hazırlandığımıza, gelişmek için gerekli temeli hazırladığımıza inanıyorum. Kişisel açıdan 2019'da çok şey öğrendiğim için mutluyum. Bu, bir sonraki seviyeye yükselmeme yardımcı olacak." dedi.

Son olarak Nicholas Latifi, “Tüm hayatım boyunca Formula 1'de yarışmayı hayal ettim, bu yüzden benim için hayatta yeni bir bölüm başlıyor. Kışın, sezona daha iyi şekilde başlamak için çok çalıştım. Antrenmanlara ek olarak, FW43'ün gelişimine yardımcı olmak için takımla çok çalıştım. Piste çıkıp sezona başlayacağım için çok mutluyum." dedi.

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Liste

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
2/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
3/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
4/11

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
5/11

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

George Russell, Williams FW43

George Russell, Williams FW43
6/11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Williams Racing FW43

George Russell, Williams Racing FW43
7/11

Fotoğraf: Williams F1

George Russell, Williams Racing FW43

George Russell, Williams Racing FW43
8/11

Fotoğraf: Williams F1

George Russell, Williams Racing FW43

George Russell, Williams Racing FW43
9/11

Fotoğraf: Williams F1

Kevin Magnussen, Haas F1 talks to George Russell, Williams Racing

Kevin Magnussen, Haas F1 talks to George Russell, Williams Racing
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Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

George Russell, Nicholas Latifi, Williams Racing

George Russell, Nicholas Latifi, Williams Racing
11/11

Fotoğraf: Williams F1

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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