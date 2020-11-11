Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı

Williams, Çarşamba akşamı Roberts'ın bazı küçük COVID-19 belirtilerine sahip olduğunu ve sonrasında teste girdiğini açıkladı. Pazartesi girdiği test negatif olan Roberts'ın son testi pozitif çıktı.

Test pozitif çıktığı için Roberts yarış için İstanbul'a gitmedi ve takım, Roberts'ın kendisini İngiltere'de tecrit ettiğini belirtti. Ekip, Roberts'ın semptomlara rağmen kendisini iyi hissettiğini de açıkladı.

Roberts’ın İstanbul Park’taki görevlerini Dave Redding ile Adam Carter paylaşacak.

Ekip, Roberts hakkındaki açıklamasında "Yarış ekibimizin diğer üyeleriyle yakın temas halinde değildi ve takım, planlandığı gibi çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Roberts, Ağustos sonunda Williams'ın satılmasının ardından geçici olarak takım patronluğuna getirilmişti.

Roberts, COVID-19 testi pozitif çıkan ilk takım patronu oldu. Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll de geçen ay virüse yakalanmıştı.