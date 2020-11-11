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Formula 1 / Son dakika

Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı

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Williams takım patronunun COVID-19 testi pozitif çıktı
Ekleyen:
, Editör

Williams Formula 1 takım patronu Simon Roberts, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü Türkiye GP'yi kaçıracak.

Williams, Çarşamba akşamı Roberts'ın bazı küçük COVID-19 belirtilerine sahip olduğunu ve sonrasında teste girdiğini açıkladı. Pazartesi girdiği test negatif olan Roberts'ın son testi pozitif çıktı.

Test pozitif çıktığı için Roberts yarış için İstanbul'a gitmedi ve takım, Roberts'ın kendisini İngiltere'de tecrit ettiğini belirtti. Ekip, Roberts'ın semptomlara rağmen kendisini iyi hissettiğini de açıkladı.

Roberts’ın İstanbul Park’taki görevlerini  Dave Redding ile Adam Carter paylaşacak.

Ekip, Roberts hakkındaki açıklamasında "Yarış ekibimizin diğer üyeleriyle yakın temas halinde değildi ve takım, planlandığı gibi çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Roberts, Ağustos sonunda Williams'ın satılmasının ardından geçici olarak takım patronluğuna getirilmişti.

Roberts, COVID-19 testi pozitif çıkan ilk takım patronu oldu. Racing Point'in sahibi Lawrence Stroll de geçen ay virüse yakalanmıştı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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