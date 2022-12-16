Williams takım patronluğu için ismi geçen adaylardan biri de Susie Wolff

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Williams geçtiğimiz günlerde sürpriz şekilde hem takım patronu Jost Capito hem de teknik direktör FX Demaison'un takımdan ayrıldığını açıkladı. Başlangıçta Capito'nun farklı bir takımla anlaştığı gerekçesiyle böyle bir adım attığı düşünülmüştü ancak iddialar Dorilton Capital'in kararı olduğu yönünde.

Kararı Dorilton Capital almış olsun ya da olmasın, artık Williams'ın hem yeni bir takım patronuna hem de yeni bir teknik direktöre ihtiyacı var. Şu anda piyasada bu rolü üstlenebilecek çok fazla isim yok gibi görünüyor. Bundan ötürü son günlerde koltukla adı geçen çok fazla kişi yoktu.

Ancak Motorsport.nextgen-auto'ya göre İngiltere'de adı koltukla anılan ciddi bir isim var: Susie Wolff.

Susie Wolff, CEO, ROKiT Venturi Racing Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Mercedes patronu Toto Wolff'un eşi olan Susie, daha önce Williams'ın hem test hem de yedek pilotluğunu yapmıştı.

Sonrasında kaskını çıkaran ve yönetim tarafına geçen Wolff, Venturi Formula E'nin akım patronluğu görevini üstlendi. Venturi bu dönemde şampiyon olamasa da, şampiyonluk adaylarından birisiydi.

Hem F1 hem de yönetim pozisyonlarındaki deneyimi, Susie'yi koltuk için uygun bir aday haline getiriyor fakat önünde pek çok engel var.

Bunlardan ilki, Susie'nin 24 yarışlık takvimin tamamında yer almak istememesi olabilir çünkü Toto Wolff bile 24 yarışlık takvimde en az 4-5 kez görevini başka bir isme bırakacak.

Bir diğeri ise etik taraf gibi görünüyor; Bir çiftin iki farklı takımın başında olması pek de eşine rastlanır bir durum değil. Böyle bir anlaşma, beraberinde mücadelenin rekabet tarafıyla ilgili çeşitli sorular getirecek.