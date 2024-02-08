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Williams takım adını değiştirmeyecek

Williams Formula 1 takımının patronu James Vowles, kısa vadede takım adını değiştirmeyeceklerini açıkladı.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
Yayın tarihi
Williams Racing FW46

Son zamanlarda birçok takım, yeni bir isim sponsoru ile anlaşmasının ardından takım adını değiştirdi.

Bunların başında Visa Cash App RB gelirken, Sauber'in de Stake F1 Team adını seçmesi tartışmalara neden oldu.

Şimdi gözler diğer takımlara çevrilmiş durumda ve Williams, gridin en küçük bütçelerinden birine sahip olduğu için böyle bir yolu tercih edip etmeyecekleri merak konusu.

Fakat takım patronu James Vowles, İngiliz takım için böyle bir durumun söz konusu olmayacağını garanti ediyor.

Vowles, "Williams motor sporlarındaki en büyük markalardan biri."

"Ben ya da takım sahiplerinin bunu değiştirmek gibi bir arzusu yok. Bu bizim için çok önemli bir isim."

"Frank Williams ve onun mirası bizimle birlikte kalacak."

"Aracın renk düzeninde onun izleri var. Gerçekten orada yer almasını istedim."

"Onun yerini almak için değil, Frank'in mirasını devam ettirmek için buradayım." dedi.

Williams Racing FW46

Williams Racing FW46

Fotoğraf: Williams

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