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Formula 1 / Son dakika

Williams, tabanla ilgili yeni F1 kurallarının kendilerine yardımcı olacağına inanıyor

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Williams, tabanla ilgili yeni F1 kurallarının kendilerine yardımcı olacağına inanıyor
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Williams, 2021 için getirilen taban kuralları sayesinde Formula 1 gridinde ekstra gelişim sağlayabilme şansı olduğuna inanıyor.

Lastiklere olan baskıyı azaltmak amacıyla bu sene yere basma kuvvetini düşürmek için bir takım kural değişiklikleri yapılacak ve takımlar, aracın taban bölümünde daha katı kurallar ile karşı karşıya kalacaklar.

Takımlar, aracın bu kısmını uzun bir zamandır inceleme altına aldı, böylece artacak olan yere basma kuvveti ile daha iyi hava yolu sağlama fırsatı yakalanabilir.

Williams'a göre, büyük takımların, küçük takımlar ile olan kaynak farkı nedeniyle, taban dizaynı sınırlarını zorlaması durumunun ortadan kalkması, herkes için daha eşitlikçi bir durum yaratmaya yardımcı olacak. 

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Williams araç performansı şefi Dave Robson, yapılan bu değişikliğin büyük bir fark yaratmasını ve belki de takımına yardımcı olabileceğini düşündüğünü söyledi.

Robson'ın açıklamaları şu şekilde: "Tabanda büyük bir değişiklik olacak, özellikle arka lastiğe yakın olan kısımda. Burası, kendimizi gridin lideri olarak görmediğimiz bir alan, bu yüzden bu kural, umarız ki bazı takımlara göre bize daha düşük hasar yaratacak."

"Bence burası uzun bir süredir, anlaşılması zor bir alan oldu, özellikle lastiğin eskimesi ve yıpranmasının tabana verdiği etkiyi görme konusunda."

 

"Bu yüzden umuyoruz ki bu kural, önde yer alan takımları daha çok ve bizi de daha az etkileyecek. Bizim umduğumuz şey bu ve Abu Dhabi'deki Cuma gününde elde ettiğimiz veriler ışığında, umuyoruz ki durum gerçekten de böyle olur."

Pek çok takım, bu sene Cuma günkü antrenmanlarda yeni taban dizaynlarını, yapılan değişiklikleri daha iyi anlayabilme amacıyla test etti.

FIA, yeni 2021 kurallarının yere basma gücünü %10 seviyesinde düşürmesini, araçların ise Pirelli'nin sertleşen lastikleri sayesinde biraz daha yavaşlamasını bekliyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Williams
Editör Jonathan Noble

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